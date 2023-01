﻿Pepe Danquart zeigt seinen Film über den Maler Daniel Richter in Hannover

Wie entsteht Kunst? Der Filmemacher Pepe Danquart versucht mit seinem Dokumentarfilm über den Maler Daniel Richter eine Antwort zu geben. Am Montag, 23. Janjuar, präsentiert er den Film vor offiziellen Premiere in Hannover.

Immer wieder andere Perspektiven einnehmen: Der Maler Daniel Richter in seinem Atelier.

Hannover. Einmal erzählt der Künstler Daniel Richter von zwei Arten, ein Foto von den Gipfeln des Himalaya-Gebirges zu machen: Man kann sich mit dem Hubschrauber bis fast ganz nach oben bringen lassen und die Gipfel fotografieren, oder man kann die Strapazen einer langen Wanderung auf sich nehmen und dann das Bild anfertigen. Die Bilder könnten einander sehr ähnlich sein, vielleicht sehen sie fast gleich aus, aber vielleicht wird es doch Unterschiede geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Erzählung über die vielleicht notwendigen Schwierigkeiten bei der Erschaffung von Kunst kommt fast etwas beiläufig daher in einem Film, der ein großes Künstlerporträt ist und eine starke Dokumentation darüber, wie es ist, Kunst zu machen. Der Filmemacher Pepe Danquart, der 1994 für seinen Kurzfilm „Schwarzfahrer“ mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, hat den Künstler Daniel Richter – früher Punk aus der Hausbesetzer-Szene Hamburgs, heute ein Star der internationalen Kunstszene – mit der Kamera begleitet.

Er beobachtet ihn auf Ausstellungseröffnungen in New York, Paris und auf Schloss Derneburg, beim Gespräch mit Käufern und seiner Galeristin und beim Malen und Zeichnen. Für die Bilder aus dem Atelier lässt sich der Regisseur viel Zeit. Hier geschieht etwas ganz Besonderes: Man schaut der Kunst beim Entstehen zu. Und man erkennt, dass das oft auch mit Schmerzen verbunden ist. Richter kommentiert den eigenen Kunstschaffungsprozess zuweilen kenntnisreich, zuweilen flapsig. Einmal sagt er: „Was kommt am Ende dabei heraus? Öl auf Leinwand.“

Wie etwas Großes entsteht

Dass es am Ende doch ein bisschen mehr ist, zeigt der Film auch durch Szenen von Auktionen, auf denen Bilder von Richter gehandelt werden. Auch Sammler wie Harald Falckenberg oder Künstlerkollegen wie Jonathan Meese kommen zu Wort – und entkräften die These, dass es am Ende nur um Öl auf Leinwand geht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Danquart ist ein starkes Künstlerporträt gelungen. Sein Film erzählt von den Qualen des Kunstschaffens, von den magischen Momenten, in denen etwas Großes entsteht, vom Wissen und seiner Überwindung und von der Schwierigkeit und der Lust, immer wieder neu anzufangen und neue Wege zu gehen.

Die Pepe Danquart präsentiert sein Filmporträt über Daniel Richter am Montag, 23. Januar, um 18 Uhr im Kino am Raschplatz in Hannover.