﻿ Peter Fox kommt zum Plaza-Festival nach Hannover

Hannover. Als Seeed-Sänger Peter Fox Ende April – 15 Jahre nach seinem enorm erfolgreichen Solodebüt „Stadtaffe“ – einen Nachfolger und Konzerte ankündigte, waren Freude und Überraschung bei den Fans groß. Das Konzert auf der Gilde-Parkbühne war binnen drei Stunden ausverkauft. Es war eines von mehreren Warm-up-Konzerten für anstehende Festivalauftritte. Jetzt ist klar: Hannover gehört auch zu diesen Stationen. Peter Fox wird Hauptact des NDR-2-Plaza-Festivals am 8. September.

„Das einzige Manko an diesem Abend: Pünktlich zum Sonnenuntergang ist das Konzert nach eineinhalb Stunden schon zu Ende“, schrieb unsere Kritikerin zu dem Auftritt auf der Parkbühne, bei dem der 51-jährige Berliner 5000 Menschen foxteufelswild vor Wonne machte. „Bleibt zu hoffen, dass man sich bald wiedersieht – denn nach der Stimmung vor und auf der Gilde-Parkbühne zu urteilen, möchte Hannover nicht wieder 15 Jahre auf ein Solokonzert warten.“ Die Hoffnung erfüllt sich nun.

„Love Songs“ auf Platz eins

Und Fox’ Erfolgsgeschichte setzt sich fort. Das neue Album „Love Songs“ landete prompt auf Platz eins der Albumcharts. Es erweitert das Klangspektrum des Vorgängers noch einmal. Neben den gewohnten Dancehall-, Reggae- und Hip-Hop-Einflüssen ist auch Soul, Dance und House zu hören – und sogar ein wenig Italopop. Als vierte Single wurde „Toscana Fanboys“ ausgekoppelt, mit einem Beitrag von Adriano Celentano.

Unwahrscheinlich, dass der in Hannover dabei ist. Dafür führt Fox, der mit bürgerlichem Namen Pierre Baigorry heißt, beim Plaza-Festival ein Line-up an, das von internationalen und nationalen weiblichen Superstars geprägt ist: Rita Ora, Ellie Goulding und Lea. Zum Auftakt spielt das Indiepop-Duo Klan. Für die N-Joy-Starshow tags drauf am 9. September sind Jason Derulo, Sean Paul, Montez, Jax Jones und Alle Farben bestätigt.

Der Hannover-Auftritt von Fox wurde jetzt bekannt gegeben, nachdem er seinen gefeierten Auftritt beim Hurricane-Festival absolviert hat und der sogenannte Gebietsschutz abgelaufen ist. Ein weiterer Top-Act für die N-Joy-Starshow steht noch aus. Er soll sehr bald verkündet werden.

Das NDR-2-Plaza-Festival am 8. September und die N-Joy-Starshow am 9. September beginnen um 15 Uhr auf der Expo-Plaza. Einlass ist eine Stunde früher. Karten gibt es inklusive Gebühren für 57,50 Euro in den HAZ-/NP-Ticketshops.

