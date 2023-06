﻿Unser Mann für Neues: Moderator Peter Urban liest in der Apostelkirche

Hannover. Tosender Applaus in einer Kirche, das kommt so oft nicht vor. Als Peter Urban die vollbesetzte Apostelkirche betrat, brandete für den Fernsehmoderator des European Song Contest sofort eine Welle von Applaus auf. Seine Fangemeinde war versammelt. Urban war auf Einladung der Buchhandlung Leuenhagen & Paris nach Hannover gekommen, um sein bei Rowohlt erschienenes Buch „on air“ vorzustellen. Die Lister Buchhandlung hätte noch viel mehr Karten verkaufen können, so groß war die Nachfrage, der Kirchenraum ließ allerdings nicht mehr Verkäufe zu.

Das gut 530 Seiten umfassende Buch ist ein anekdotengesättigter Rückblick des 1948 in Bramsche geborenen Urban auf sein erlebnisreiches Leben mit der Musik. Schon früh versuchte er seinen konservativen Eltern die Beatles schmackhaft zu machen, indem er eines ihrer Stücke umschrieb und als unentdecktes Werk der Klassik verkaufte. Das hat allerdings nur kurzfristig geholfen. Sein katholisches Elternhaus blieb zeitlebens auf kritischer Distanz zur neu aufkommenden Popmusik der Sechzigerjahre.

Urbans Gravitationszentrum: Onkel Pö

Deswegen war es für Urban eine Offenbarung, als er zum Studium nach Hamburg gehen durfte, sein Elternhaus im ländlichen Quakenbrück verlassen konnte. Aber er musste, das war die Bedingung, in ein katholisches Studentenwohnheim einziehen, in dem glücklicherweise „der Teufel los war“, was seine Eltern natürlich nicht erfuhren.

Großer Andrang: Peter Urban signiert sein Buch nach der Lesung in der Apostelkirche. © Quelle: Ilona Hottmann

Das eine Gravitationszentrum war für Urban immer wieder London, das andere die Musikszene in Hamburg und dort der Musikclub Onkel Pö, wo er immer wieder auch als Pianist auftrat, zusammen mit seiner Band. Udo Lindenberg adelte Urban später als „Dr. Schnellfinger an den Keyboards“.

Begegnungen bei „Musik für junge Leute“

Peter Urban lernte so schon früh, oft durch glückliche Fügungen, diejenigen kennen, die dann in den Olymp der Popmusik aufrückten. Er traf Jimmi Hendrix und David Bowie oder auch Keith Richards, Yoko Ono, Harry Belafonte und Eric Clapton. Mal war er nur Zaungast, mal waren es zufällige Begegnungen, oder er hatte die Größen der Popmusik in seinen Sendungen für den NDR zu Gast.

Als er in den Siebzigerjahren für den NDR die „Musik für junge Leute“ und später dann den „Club extra“ moderierte, kam Schwung in den Sender. Für viele war der Termin ein fixer Eintrag im Kalender, man hörte „Musik für junge Leute“ um mitzubekommen, was es Neues in der Welt der Musik gab.

Im Rückblick berichtet Urban darüber zwar nicht ohne Koketterie, aber dafür immer so, dass seine Anekdoten und Anekdötchen wahrlich gut unterhalten. Der lange Schlussapplaus wirkte nicht nur wie ein Dank für die Lesung, sondern viel mehr wie ein Dank an einen alten Bekannten für viele schöne, wenn auch längst vergangene Stunden vor dem Radiogerät.

