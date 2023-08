﻿18 Jahre alt – und erfolgreich als Pianist, Organist und Komponist

Hannover. Es ist ein Satz, der bei einem 18-Jährigen schon überraschen kann: „Ich bin Pianist, Organist und Komponist“, sagt Julian Emanuel Becker ohne Zögern, wenn man ihn nach seinem Werdegang fragt. Gerade erst hat er sein Abitur am Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium in Hannover abgelegt. Dort hat er sich außer mit Musik in Leistungskursen auch mit Mathematik und Altgriechisch beschäftigt – und doch ist es wohl nicht übertrieben, wenn er bereits drei musikalische Berufsbezeichnungen für sich reklamiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit vier Jahren hat Becker mit dem Klavierspiel begonnen. Seine Mutter ist selbst Pianistin, sein Vater war Professor für Oboe an der Musikhochschule. Obwohl er schnell Fortschritte auf dem Instrument machte, sei eine Laufbahn aber nicht unbedingt vorgezeichnet gewesen: „Als Grundschüler habe ich nicht im Traum daran gedacht, einmal Musiker werden zu wollen“, sagt er.

Ein Wettbewerbstyp

Das änderte sich bald: Mit zwölf Jahren bekam er ersten Orgelunterricht bei Ulfert Smidt an der Marktkirche. Kurze Zeit später nahm er zum ersten Mal bei „Jugend musiziert“ teil – und wurde sofort Bundessieger. Seitdem hat er regelmäßig als Pianist, Organist und Komponist am Wettbewerb teilgenommen und wurde in allen drei Disziplinen ebenso regelmäßig mit ersten Preisen ausgezeichnet. Zuletzt wurde er im Juni beim diesjährigen Wettbewerb in Zwickau mit Höchstpunktzahl Bundessieger am Klavier. Obendrein gab es noch vier Sonderpreise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Orgel hat er den „Jugend musiziert“-Bereich derweil schon verlassen: Im Juli gewann er beim renommierten internationalen Orgelwettbewerb St. Albans in England den zweiten Preis und den Publikumspreis – und das als mit Abstand jüngster Teilnehmer. Dass die Vorbereitungen für die Wettbewerbe auf beiden Instrumenten zum Teil zeitgleich mit der Vorbereitung auf das Abitur liefen, war offenbar kein Problem: „Das ließ sich alles ganz gut organisieren“, sagt er. So sei sogar noch Zeit für eine CD-Aufnahme geblieben.

Konzert in der Marktkirche am 2. September

Ausgebildet wurde Becker zunächst am IFF – dem Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter an der Musikhochschule. Später wurde dort Elena Levit seine Klavierlehrerin, die Mutter des Pianisten Igor Levit. Orgelunterricht bekommt er seit zwei Jahren an der Leipziger Musikhochschule bei Martin Schmeding. Gerade ist Becker nach Leipzig gezogen, wo er nun ein doppeltes Musikstudium (Kirchenmusik und Klavier) aufnehmen wird.

Aus Hannover verabschiedet er sich mit einem Orgelkonzert in der Marktkirche: Am Sonnabend, 2. September, 18 Uhr, spielt er in der Marktkirche unter anderem Werke von Bach, Reubke und Schumann, der Eintritt kostet an der Abendkasse 8 Euro.

HAZ