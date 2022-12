﻿Auf dem Weg zum Weltstar: Pianistin Beatrice Rana kommt zurück nach Hannover

Die italienische Pianistin Beatrice Rana könnte in den kommenden Jahren das internationale Musikleben prägen. Jetzt gibt sie ihr doppeltes Konzertdebüt an ihrem ehemaligen Studienort Hannover.

„Es bedeutet mit viel, selbst in den Sälen zu spielen, in denen ich so viele große Künstler gehört habe“: Beatrice Rana.

Hannover. Plötzlich ist sie da. In den kommenden Wochen und Monaten wird die italienische Pianistin Beatrice Rana in vielen renommierten internationalen Konzertreihen auftreten und mit den besten Orchestern in den großen Konzertsälen der Welt spielen. Noch ist ihr Name vor allem Klavierspezialisten geläufig, doch das wird wohl kaum noch lange so bleiben: Man kann gerade dabei zusehen, wie aus einem Geheimtipp ein Weltstar wird.

Dabei ist Ranas Karriere keine märchenhafte Erfolgsgeschichte. Schon mit neun Jahren hat sie ihr erstes öffentliches Konzert gespielt, mit 16 hatte sie einen Abschluss am Nino-Rota-Konservatorium von Monopoli in der Tasche. Mit 20 gewinnt sie die Silbermedaille beim renommierten Cliburn-Wettbewerb in Texas, die für erste internationale Aufmerksamkeit sorgt. Doch das ist inzwischen fast zehn Jahre her.

Eine lebensverändernde Zeit

Damals war Rana Studentin in Hannover. Zwei Jahre zuvor war sie aus Süditalien nach Niedersachsen gezogen, um Unterricht bei Arie Vardi an der Musikhochschule zu nehmen. „Es war eine lebensverändernde Zeit für mich“, sagt die Pianistin heute. Aus einem kleinen Ort kommend habe sie Hannover als eine Stadt erlebt, in der es viel Musik und viele gute Musikerinnen und Musiker gibt. „Ich hatte zum Beispiel das Glück, gleichzeitig mit Igor Levit an der Hochschule zu sein“, sagt sie über ihren Pianistenkollegen. „Es war sehr inspirierend, ihn um sich zu haben.“

Langsamer Aufstieg: Die Pianistin Beatrice Rana.

Doch anders als bei Levit, dessen kometenhafter Aufstieg fast unmittelbar nach seinem Studienabschluss begann, entwickelt sich Ranas Laufbahn eher langsam. Wenn sie am kommenden Sonntag einen Klavierabend im Großen Sendesaal gibt, ist das ihr spätes Hannover-Debüt außerhalb der Hochschule. Im März folgt dann direkt der zweite große Auftritt mit den Wiener Symphonikern im Kuppelsaal. „Es bedeutet mir viel, selbst in den Sälen zu spielen, in denen ich so viele große Künstler gehört habe“, sagt sie.

Im Funkhaus wird auch ihr ehemaliger Lehrer Vardi im Publikum sitzen. Nach dem Konzert ist ein gemeinsamer Besuch beim Italiener geplant. Weitere kulinarische Programmpunkte beim Aufenthalt am ehemaligen Studienort stehen auch schon fest: Im Café gegenüber der Hochschule will Rana noch einmal Möhrentorte essen, weil es die in Italien nicht gebe. „Und dann bin ich glücklich, dass ich komme, während der Weihnachtsmarkt läuft“, sagt sie. „Das habe ich an Hannover immer sehr gemocht.“

Am Sonntag, 11. Dezember, 19.30 Uhr, spielt Beatrice Rana beim Pro-Musica-Konzert im Großen Sendesaal Werke von Skrjabin, Chopin und Beethoven. Karten (22 bis 49,50 Euro) gibt es unter Telefon (05 11) 3 53 06 65.