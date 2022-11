﻿Mozart, der Avantgardist: Kuss-Quartett mit Pianist Aimard im Funkhaus

Beim Konzert im Kleinen Sendesaal lassen der Pianist Pierre-Laurent Aimard und das Kuss-Quartett Musik von Mozart auf die des US-Komponisten Elliot Carter treffen – mit verblüffendem Effekt.

Hannover. So kristallklar und losgelöst von Zeit und Raum hat man selten den Beginn von Mozarts „Dissonanzenquartett“ gehört wie jetzt beim Konzert des Kuss-Quartetts im Kleinen Sendesaal des NDR. Das lag zum einen an der fast aus dem Nichts kommenden, atemberaubenden Klanggestaltung des außergewöhnlichen Ensembles. Es lag aber auch an dem avantgardistischen Kontext, in den das Quartett dieses abgrundtiefe Werk gestellt hatte.