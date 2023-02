Panzer-Ausbildung: So lernen ukrainische Soldaten in Munster den Umgang mit Leopard und Marder

Ukrainische Soldaten werden zurzeit bei der Bundeswehr in Munster ausgebildet. Dort lernen sie den Umgang mit Leopard 2 und Marder, die in den kommenden Wochen an Kiew geliefert werden. Nun besuchte Verteidigungsminister Boris Pistorius das Militär. Mit dabei: Wladimir Klitschko.