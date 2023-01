﻿Leinen los: Alestorm und Gloryhammer begeistern im Capitol

Hannover. Metal hat viele Nischen. Doch die Schublade Piratenmetal wird leider viel zu selten geöffnet. Dabei haben die Bands einiges zu bieten: Musikalität, Tanzfreude und viel Humor. Alestorm und Gloryhammer überbieten sich auf ihrer Tour mit ihren auf Bannern gedruckten Fantasien: Monster mit langen Fangzähnen und stacheligen Helmen, dazu Äxte und alles blutrot.

Ein Hauch von Aggression liegt scheinbar in der Luft des Capitols. Doch Bands und Fans segeln an diesem Abend hart am Wind der Satire. Es ist ein dankbares Publikum, der Laden ist voll, die Menge gut gelaunt und das schon bei den Special Guests Rumahoy und Wind Rose.

Zauberer auf der Bühne, Kutten davor

Die 1100 Fans strahlen, ausgelassen singen sie „Land of Unicorn“ von Gloryhammer mit. Sänger Sozos Michael schwingt einen richtig großen Hammer. Der könnte aus Holz sein oder aus Plastik. Michael, ein Mann in grünen Strumpfhosen, weiß, wie Übertreibung funktioniert. Die schottische Band nennt sich „Intergalactic-Power-Metal-Wizards“. Zauberer also auf der Bühne, viele schwarze Kutten davor. Nur die eingeflogenen Gesänge klingen zu modern.

Dramatik bei „Zarathustra“, dazu leert Bassmann Cartwright ein großes Bier in einem Zug. Das gibt viel Beifall und Zustimmung, Vorbilder sehen anders aus. „Hannooooover!“, schreit James, er hat eine lange Mähne wie Thor, „Yeah!“ schreien die Metalheads zurück. „Hey, hey, hey!“, kommt die analoge Antwort aus dem Parkett.

Lichte Momente: Gloryhammer © Quelle: Katrin Kutter

Der Circle Pit tobt, die Fans laufen ungebremst im Kreis. Denn Topact Alestorm, ebenfalls aus Schottland, machen mächtig Druck und haben dennoch ein mannshohes Quietscheentchen mit auf der Bühne. Das Schlagzeug wirkt wie eine Krake aus Stahl; Punk-, Pub-, Folk- und Rock-Klischees ergeben eine Mischung aus Metal und Tanzdiele.

Drumstakkatos und Technofetzen brechen ihre Bahn, Alestorm könnten sicher auch am Ballermann spielen: „I Got a Hangover – whoa-oh-oh!“, grölen sie in Kilt und kitschigen Basketballshorts. „One more Drink before we Have to Die!“ ist jetzt das Motto.

Rock in Sandalen

Sänger Christopher Bowes rockt in Sandalen, eine Rhythmusmaschine zittert zu „Mexico“, und im Schunkel-Walzer singen sie von „Drown your sorrows!“, ertränke deine Sorgen, die Fans mit Dreispitz am lautesten.

Gewinner des Abends sind Alestorm, die selbst ernannten „Pirate-Metal-Overlords“. Nach einer Stunde folgen die Zugaben, nicht ohne einen herzlichen Abschiedsgruß: „Fuck you, you Fuckin’ Wankers!“

Von Kai Schiering