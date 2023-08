Hannover. Ach, Thees Uhlmann ... Haben wir uns in Hannover eigentlich schon mal für diesen Song, „Was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind?“ vom wortweisen Lyriker und Sänger in aller Form bedankt? Es ist höchste Zeit! Deshalb machen wir das in der neuesten Folge des HAZ-Themenpodcasts „Klar so weit?“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer kennt den Thees-Uhlmann-Song nicht? Hier ist der Refrain:

„Was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sindUnd wir im ,Wind of Change‘ nur eine Kerze war’n im WindDu hast über die Scorpions gelacht, aber die sind in ,Stranger Things‘Was ist, wenn wir beide wie Hannover sind.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Uhlmann verweist in seinem Lied auf die Scorpions (sind in „Stranger Things“), auf die Furys („Du hattest einen Plan vom Leben, ich hatte Fury in the Slaughterhouse“) und Mousse T. (“kennt Tom Jones“). Er versöhnt sich in seinem Refrain stellvertretend für uns alle mit unseren möglichen Komplexen und Zweifeln, mit den abfälligen Sticheleien von Leuten aus feineren, größeren Städten, die uns plagen könnten.

Aber: Die Scorpions sind über die 70 drüber, die Furys und Mousse T. an der Sechzigermarke. Was, wenn die nun tatsächlich irgendwann aufs Altenteil wechseln? Wer rockt dann die Stadt? Wer trägt ihren Namen über die Regions- und Landesgrenzen, über Deutschland hinaus und womöglich um die Welt?

Uwe Janssen, HAZ-Kolumnist und als Kulturredakteur seit 30 Jahren unser Spezialist fürs große Ganze und die ganzen Großen wie die Stones, U2, Madonna, Grönemeyer und Helene Fischer, und Volker Wiedersheim, Szeneflüsterer und Kleinstkonzert-Enthusiast, nehmen die Altstars und Newcomer wie Jeremias, Anaïs, Ottolien, Rabea, Michèl von Wussow, die Bands Passepartout und Chicago Lane unter die Lupe und testen sie auf ihren Hannover-Faktor.





Die Spotify-Playlist mit allen besprochenen Hannover-Acts – und weiteren Geheimtipps

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





HAZ