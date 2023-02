﻿Immer schön auf dem Flokati bleiben: Fatma Aydemir in der Reihe „Poetic Justice“

Hannover. Es sei ja „voll easy“ über den Text zu reden, und es sei „voll schwierig“ über Kreativität zu sprechen sagt Necati Öziri. Er ist Moderator der Reihe „Poetic Justice“, die sich im Schauspiel Hannover als Teil der Reihe „Universen“ (und aktuell auch im Rahmen der Thementage „Wer ist wir?“) der Literatur widmet. Offenbar will er es sich nicht leicht machen, denn er stellt der Autorin Fatma Aydemir vorzugsweise Fragen zum Prozess des Schreibens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hört sie dabei Musik? Nein. Macht sie sich einen Plan? Ja. Haben die Figuren etwas mit ihr zu tun? Teils, teils. Läuft die Textproduktion flüssig? Eigentlich nicht: Der kreative Prozess bestehe aus etwa 80 Prozent Nachdenken und 20 Prozent Schreiben. Denkt sie an ein bestimmtes Publikum? Eher nicht. Ist Schreiben ein einsamer Prozess? Ja, sehr.

Schon klar, dass es bei solchen Fragen „voll easy“ ist, übers Schreiben zu reden.

Zum Text, dem Roman „Dschinns“ (Hanser Verlag, 368 Seiten, 24 Euro), in dem Aydemir von einer Familie erzählt, die anlässlich des Todes des Vaters in Istanbul zusammenkommt, fielen dem Gastgeber keine kritischen Fragen ein. Dabei hätte es durchaus einige gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdenklich: Fatma Aydemir auf der Cumberlandsche Bühne. © Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Im ersten Kapitel schildert die Autoren den Einzug Hüseyins, des Vaters, in die Wohnung in Istanbul, die er sich von dem Geld gekauft hat, das er in seiner Zeit in Deutschland verdient hatte. Hier in Istanbul wollte er seinen Lebensabend verbringen. Doch am Tag des Einzugs stirbt er an einem Herzinfarkt. Als sie vom Infarkt berichtet, schreibt Aydemir von einer Enge, die sich in seinem Brustkorb ausbreitet. Eine Enge, die sich ausbreitet – geht das? Und: Ist diese Formulierung Absicht oder Versehen? Was hat das Lektorat dazu gesagt? Das hätte man gern gewusst, aber Moderator Öziri hat nicht nachgefragt.

Tee für den Gast und harmlose Fragen

Im zweiten Kapitel, in dem es um Hüseyins Sohn Hakan geht, unterlaufen der Autorin kolportagehafte Formulierungen wie „ ... und steckt sich genüsslich eine Zigarette an“. Auch ist hier ewig von „Scheiße“ die Rede. Über die Tonalität des Textes hätte man sprechen können. Oder auch über abgegriffene Bilder, über Kitsch und Klischee. Doch Öziri vermeidet die Konfrontation. Das gehört zum Konzept der Reihe. Im Theater ist eine Art Wohnzimmer mit tiefem Tisch und Flokati aufgebaut. Es gibt Tee für den Gast und lauter nette, immer harmlose Fragen. Alles easy.

Lesen Sie auch

Vor kurzem erst war Aydemir im Literaturhaus Hannover zu Gast; am 13. April wird sie wieder in Hannover sein. Dann wird sie für „Dschinns“ mit dem Preis der Literatour Nord“ ausgezeichnet. Der Preis wird von der VGH Stiftung ausgelobt und ist mit 15.000 Euro dotiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dienstag, 18. April, ist Mohamed Amjahid in der Reihe der Reihe „Poetic Justice“ zu Gast. Um 20 Uhr stellt er sein Buch „Let’s talk about Sex, Habibi“ vor.