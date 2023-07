Populär und unpopulär? Bei zwei Shows präsentieren sich Talente der Musikhochschule

Hannover. In Musikerkreisen kursiert dieser Gag: Was ist der Unterschied zwischen Pop und Jazz? In der Popmusik spielen sie drei Akkorde vor Tausend Leuten. Beim Jazz ist es umgekehrt.

Studierende von Hannovers Musikhochschule spiegeln das jetzt mit zwei Konzerten ein Stück weit. Am Freitag, 7. Juli, beginnt um 19 Uhr im Musikzentrum (Emil-Meyer-Straße 26, Eintritt 5, ermäßigt 3 Euro) die „Popular Music Night“. Am Dienstag, 11. Juli, folgt im Lux am Schwarzen Bär um 19 Uhr die „Non Popular Music Night“ (Eintritt 5 Euro). Beide Konzertabende sind unbedingt empfehlenswert. Auf den Bühnen stehen jeweils sehens- und hörenswerte Talente von der Hochschule.

Das ist die „Non Popular Music Night“

Die „Non Popular Music Night“ im Lux ist in dieser Form ganz neu und findet so zum ersten Mal öffentlich statt. Fünf Bands stehen auf der Bühne: 3JL, Mantra, die Firetigers, das Shredquartett sowie Bernhard Radermacher und Friends. Stilistisch reicht ihr Repertoire von Fusion bis Rock und von Jazz bis Blues.

Schlagzeuger wie Julius Rinke, Dejan Hauch, Sebastian Salas und Bernhard Radermacher, Gitarristen wie Julius Trippner und Max Bodenmüller sowie Pianisten wie Valentin Seidel und Jonathan Reitze und Bassist Lukas Varnholt sitzen sonst oft als brave Begleiter in Bands von Interpretinnen und Interpreten und spielen eher Hintergründiges. Hier lassen sie sich selbst von der Leine. Gesungen wird im Lux hier und da auch, aber Virtuosität auf den Instrumenten steht im Vordergrund.

Das ist die „Popular Music Night“

Bei der populäreren Variante der Geschwister-Konzerte sind Margarita & the Boys, Jonathan Scheid, Alex Baum, Esther Odefey, Jona Straub, Lorana, die Band Wogen und das Duo Amos Fleur zu sehen und zu hören. Da gehts von Rock über Soul und Indie bis zu Hyperpop. Auch hier hat der heutige Abend Revue-Charakter.

Wiedersehen mit ESC-Sängerin Carlotta Truman

Besonders empfehlenswert: Esther Odefey, Sängerin zum Beispiel auch bei der Band Daendelion, präsentiert hier erstmals die eigenen Songs live. Wogen ist die Band des bemerkenswerten Sängers und Gitarristen Tillmann Bross. Und bei Amos Fleur gibts ein Wiedersehen mit Sängerin Carlotta Truman – wer erinnert sich noch an ihren Part im Duo Sisters als Vertreterin Deutschlands beim ESC des Jahres 2019?

Es muss übrigens keiner nachzählen: Im Lux werden keine Tausend Akkorde gespielt. Und im Musikzentrum mehr als drei.

