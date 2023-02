﻿„Power pur“: „Herrenhausen Barock“ holt Händel ins Hier und Jetzt

Hannover. „Das ist Power pur“: Mag der Mann auf der Bühne des Galeriegebäudes auch gekleidet sein wie Georg Friedrich Händel, befleißigt er sich doch einer heutigen Sprache. Franz Rainer Enste ist ja auch angetreten, den Komponisten ins Hier und Jetzt zu überführen, der ehemalige Sprecher der hiesigen Landesregierung schlüpft gern in diese Rolle und moderiert nun im Rahmen der Reihe „Herrenhausen Barock“ ein Konzert mit dem Ensemble Musica Alta Ripa und dem Knabenchor Hannover.

So erfährt man etwas über Händels Neigung zu „Wucht und Wirkung“ und hört sie auch in der Musik: Sei es beim Chorus „The Many Rend the Skies with Loud Applause“ aus „Alexander‘s Feast“, beim lautmalerischen Orgelkonzertsatz „Kuckuck und Nachtigall“ oder beim Ausschnitt aus der „Wassermusik“, die natürlich in Herrenhausen nicht fehlen darf.

Wirkung ja, Effekthascherei nein

Es gibt einen großen „Messiah“-Block ebenso wie „See the Conqu‘ring Hero Comes“ aus „Judas Maccabaeus“, hierzulande als „Tochter Zion, freue dich“ eher in weihnachtlichen Zusammenhängen bekannt. Bassbariton Henryk Böhm, Professor an der hannoverschen Musikhochschule, zeigt bei seinen Einsätzen eine große Bandbreite, gibt eine kraftvolle Vorstellung bei „Cade il mondo“ aus „Agrippina“ und geht die „Semele“-Arie „Leave Me, Loathsome Light“ angemessen lyrisch an.

Bestechende Balance: Knabenchor und Musica Alta Ripa bei „Herrenhausen Barock“. © Quelle: Nancy Heusel

Die Instrumentalisten von Musica Alta Ripa agieren eher zurückhaltend, was den Knabenchor Hannover umso mehr in den Vordergrund rückt. Jörg Breiding weiß als musikalischer Leiter des Abends die bestechende Balance zwischen den Stimmlagen voll zur Geltung zu bringen, und aus der beschworenen Wucht wird nie eine Unwucht – Wirkung ja, Effekthascherei nein.

Zwischen Selbstbewusstsein und Prahlerei

Enste führt zwischendurch locker durch Händels Lebensweg, und einzelne Chorsänger dürfen hier und da einen Satz beisteuern, mal den missgünstigen Vater abgeben, der sich einen „vernünftigen“ Beruf für den Sohn wünscht, mal den begeisterten Herzog von Sachsen-Weißenfels, der dieser Karriere den nötigen Anschub verschafft haben soll.

Sympathischerweise verzichtet Enste auf Heldenverehrung: Die Händel in den Mund gelegten Äußerungen verraten durchaus unternehmerisches Kalkül, während die Grenze zwischen gesundem Selbstbewusstsein und Prahlerei zuweilen fließend wird. Und mag Hannover sich die Anstellung des Komponisten als Hofkapellmeister noch so gern auf die Fahne schreiben, die großzügige und weidlich ausgenutzte Urlaubsregelung hat dabei eine nicht unerhebliche Rolle gespielt.

Am Schluss viel Beifall und Zugaben in Gestalt des „Hallelujah“ nebst Sequenzen aus der „Feuerwerksmusik“, unterstützt von netten Lichteffekten.