﻿Nach Entlassung von Ballettchef Marco Goecke: Umjubelte Premiere von „Spiel des Lebens“

Zum ersten Mal nach Marco Goeckes Entlassung hat das Staatsballett Hannover am Freitag zur Premiere eines seiner Werke geladen. Die Auswahl der Stücke stand vor dem Hundekot-Eklat fest – dennoch mutet sie unheimlich aktuell an: In allen drei Werken des Tanzabends „Spiel des Lebens“ geht es um Kontrollverlust.

Hannover. Tanz ist in der Regel eine stumme Disziplin. Nicht so an diesem Abend. Es scheint, als wären die Tänzerinnen und Tänzer des hannoverschen Staatsballetts besonders darauf bedacht, dass man sie nicht nur sieht, sondern auch hört: Sie werfen einander schmatzende Kusshände zu, schnippen mit den Fingern, atmen laut, schniefen, seufzen, fauchen, bibbern, keuchen, stöhnen, stoßen Worte aus auf der Bühne im Opernhaus. Das alles gehört zu den Choreografien. Doch am Ende der Premiere von „Spiel des Lebens“ bitten sie die jubelnden Zuschauer um Ruhe. Sie wollen etwas sagen über ihren Meister und Mentor Marco Goecke, der nach der Hundekotattacke gegenüber einer Kritikerin im Februar nun nicht mehr Ballettdirektor ist – und den sie offenbar schmerzlich vermissen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Einer der größten Choreografen unserer Zeit“

Özkan Ayik, Maurus Gauthier und Lilit Hakobyan ergreifen stellvertretend das Wort für das geschlossen auf der Bühne erschienene Ensemble. Auf den „traurigen Vorfall“, wie sie es nennen, möchten sie nicht eingehen. Stattdessen betonen sie, Goecke sei der Künstler, der diese Compagnie aufgebaut habe und „der in diesem Theater unbestrittene Meisterwerke geschaffen und jeden und jede von uns jahrelang inspiriert und mit bedingungsloser Zuneigung unterstützt hat“. Sie danken zudem der Intendantin Laura Berman dafür, „dass sie keine zensierenden Maßnahmen gegenüber Marco Goeckes Repertoire vornahm“. Darunter hätte die Tanzszene sehr gelitten, denn Goecke sei „einer der größten Choreografen unserer Zeit“. Das Publikum im zu drei Vierteln ausgelasteten Saal gibt ihnen mit Ovationen Recht.

Auf der Drehscheibe: „Tagadà“ von Sofia Nappi. © Quelle: Jakob Stolz

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon jetzt ist klar, dass es auch in der nächsten Spielzeit Aufführungen aus dem Goecke-Repertoire geben wird. Wie bereichernd das sein kann, zeigt nicht zuletzt der jüngste Ballettabend. Die Auswahl der Stücke stand lange vor dem Eklat fest, dennoch mutet sie fast unheimlich aktuell an: In allen drei Werken geht es um Kontrollverlust.

Den Anfang macht Sofia Nappi. Die Italienerin hatte 2021 gleich drei Preise beim Internationalen Wettbewerb für Choreografie gewonnen, den die hannoversche Ballettgesellschaft ausrichtet, darunter einen Produktionspreis, der es ihr nun ermöglichte, mit dem Staatsballett ein Stück einzustudieren. „Tagadà“ heißt es. Der Name steht für eine italienische Jahrmarktsattraktion, die auch hierzulande vor allem in den Achtzigerjahren beliebt war. Die Gäste sitzen auf einer Art Drehscheibe, die immer schneller wird. Das Karussell ist auf der Bühne durch eine halbrunde Konstruktion mit Sitzbänken dargestellt. Sie bewegt sich nicht, aber die Tänzer simulieren die Folgen der Fliehkraft, indem sie wanken, zucken, sich schütteln. Tempo macht ihnen dabei Musik der Elektroband Daft Punk: Der laute und pulsierende Synthesizersound in „Giorgio By Moroder“ unterstreicht das übermütige Treiben auf der Bühne. Nappis Stärke ist ihre an Alltagsgestik angelehnte Tanzsprache. Sie bedient sich unter anderem beim Streetdance.

Im Spiegelkabinett: Szene aus „Tilt“ von Goyo Montero. © Quelle: Jakob Stolz

Vom Karussell geht es ins Spiegellabyrinth. Oder ist es eine Geisterbahn? Goyo Montero hat mit „Tilt“ für Hannover eine ebenso düstere wie faszinierende Arbeit geschaffen. Der Spanier, langjähriger Chefchoreograf des Staatstheaters Nürnberg und bekannt für seine bildreichen, energiegeladenen Kreationen, befasst sich mit dem sogenannten „Tilting“, einem Begriff aus der Pokersprache, der den Punkt beschreibt, indem die Kontrolle über das Spiel zu kippen droht. Frustration, Hektik, Angst übernehmen die Oberhand. Um diesem Zustand Ausdruck zu verleihen, lässt Montero die Tänzer zwischen großen, mobilen Spiegelwänden agieren. Die labyrinthartige Optik, die wie für einen Horrorfilm gemachte Auftragskomposition von Owen Belton und das geisterhafte Verschwinden und Auftauchen der Tänzer, die zwischen den Spiegeln in immer neuen Formationen zusammenfinden, erzeugen einen ungeheuren Spannungsbogen.

Gorilla im Nebel

Marco Goeckes bereits 2018 vom Nederlands Dans Theater uraufgeführten Stück „Walk The Demon“ bildet das Finale dieses fulminanten Ballettabends. Nebel wallt. Zwischen den Tänzern schleicht ab und an jemand im Gorillakostüm. Es wirkt nicht bedrohlich, sondern eher beiläufig. Innere Dämonen kommen und gehen. Na und? Akzeptieren wir sie, weglaufen nützt nichts. Zumindest in seinen Arbeiten kann Goecke solche Lebensweisheiten wunderbar vermitteln. Seine klaren, überaus präzisen und fein verästelten Bewegungen, dargebracht in der für ihn typischen Rasanz bilden, wie fast immer, höchste Schwierigkeitsgrade für die Tänzerinnen und Tänzer. Sie meistern das Stück mit Bravour. Überhaupt sind sie es, die diese Vorstellung zu einer ganz besonderen machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nächste Vorstellung ist am 15. April von 19.30 Uhr an im Opernhaus. Karten unter www.staatstheater-hannover.de