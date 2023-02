﻿Dröhnen, Drohen, Schmeicheln: Rasanter „Falstaff“ an der Musikhochschule

Nach sieben Jahren wieder in Hannover Nach sieben Jahren wieder in Hannover

5000 Fans feiern Bring Me The Horizon in der Swiss Life Hall

„Alle Drogen sind jetzt aufzubrauchen!“ empfiehlt der Avatar. 5000 Fans feiern Bring Me The Horizon in der Swiss Life Hall in Hannover. Alle Hits, tolle Vorband – und einmal fällt der Computer aus.