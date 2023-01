﻿Quälend und packend: So lief die Premiere von „Das Fest“ am Schauspiel

Hannover. Das ist ja alles ganz falsch: Dass der Vater gerade mal drei Wochen nach dem Suizid seiner Tochter seinen sechzigsten Geburtstag mit einem großen Familienfest feiern will. Dass die Decke im Partykeller so tief hängt, obgleich der Hausherr ein wohlhabender Gastronom ist. Dass die Farbe der Schuhe so gar nicht mit der Farbe des Kleides harmonisieren. Und dass ein Kind auftritt und singend, tanzend und radschlagend durch diese furchtbare Geschichte führt, in der es um den Missbrauch von Kindern geht.

Furcht und Mitleid

Aber es muss so sein. „Das Fest“ nach dem Film des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg (und des Drehbuchautoren Mogens Rukov) ist ein quälendes, packendes Theaterstück. Wie eine antike Tragödie vermag es beim Publikum Jammer und Schaudern (oder auch Furcht und Mitleid) hervorzurufen. Deshalb wird das Stück auch so oft gespielt. Am Schauspiel Hannover war es vor gut zwölf Jahren schon einmal zu sehen. Damals hatte Regisseur Florian Fiedler das Publikum eingeladen, selbst Gast beim „Fest“ zu sein: im Schauspielfoyer war eine Festtafel aufgebaut. So kam das Publikum der Geschichte recht nah.

Das ist jetzt in der Inszenierung von Stefan Kimmig (und in der Textbearbeitung von Mazlum Nergiz) wieder so. Zwar sitzt man nicht mit den Darstellern am Tisch, aber man ist doch mittendrin. Das Spiel kommt einem sehr nah; es bedrängt einen. Die Bühne von Kata Haß zeigt einen edlen Partykeller im Cinemascopeformat, viel Tiefe gibt es nicht, meist wird nah am Publikum gespielt.

Gut zwei Stunden (ohne Pause) dauert die Inszenierung – auch das gehört zum Zumutungsprogramm. Man darf der Geschichte nicht entfliehen, auch nicht für eine Pause. Man kann sich ihr auch gar nicht entziehen, die Darsteller lassen das nicht zu. Sebastian Jakob Doppelbauer, Fabian Dott und Amelle Schwerk spielen die überlebenden Kinder – jedes auf seine Art vernarbt. Birte Leest ist die vereiste Mutter, die stets weggesehen hatte und nicht wahrhaben wollte, was ihr Mann der Familie angetan hat.

Der gefährliche Patriarch

Im Zentrum steht Helge, der Vater, ein erfolgreicher Unternehmertyp. Sebastian Nakajew (der die Rolle im fortgeschrittenen Probenprozess vom erkrankten Lukas Holzhauer übernommen hatte) spielt ihn als starken, zuweilen gefährlich wirkenden Patriarchen. Am Ende deutet er eine leichte Fassungslosigkeit den eigenen Taten gegenüber an. Aber da haben sich die anderen schon von ihm ab- und dem Tischtennisrundlauf (warum auch immer) zugewendet.

Eine Figur, der Freund der Tochter, wurde vom Regieteam verändert. Im Film tritt hier eine Person of Colour auf, der übel mitgespielt wird. Weil so etwas heute auch rassistisch gelesen werden kann, ist die Randfigur jetzt ein „Dustin“ (gespielt von Alban Mondschein) aus Ostdeutschland. Problematisch ist diese Veränderung nicht.

In die Ecke manövriert: Fabian Dott in „Das Fest“. © Quelle: Katrin Ribbe

In dem zweistündigen Spiel gibt es keine Temposteigerungen und auch keine Ausstellung darstellerischer Virtuosität. Manche Monologe sind quälend lang, mancher Tanz ist peinlich, manche körperliche Aktion zu umständlich. Aber das muss alles so sein. Kimmig arbeitet das Quälende der Geschichte heraus und fuchtelt damit ausdauernd vor der Nase der Zuschauerinnen und Zuschauer herum. Was ziemlich großartig ist, weil hier das Theater etwas schafft, was nur Theater schaffen kann: die Zuschauer auf ganz unangenehme Art zu berühren und zu fesseln. Man möchte sich dem Spiel und dem furchtbaren Stoff entziehen, aber das geht eben nicht.

Weitere Aufführungen am 31. Januar sowie am 1., 10. und 16. Februar.