﻿Premiere von „Mary Frankenstein“ im Pavillon

Hannover. „Das Monster war meine zerstörerische, schöpferische Kraft, mein Unterbewusstsein, meine ungezähmte Natur“: Diese Sätze stammen von Niki de Saint Phalle, und womöglich gibt es da eine gewisse Seelenverwandtschaft zu Mónica García Vicente. Die langjährige Tänzerin im hannoverschen Staatsballett unter Jörg Mannes entwickelt seit einiger Zeit eigene Choreographien, so auch das Stück „Mary Frankenstein“, das jetzt im Pavillon zur Premiere kam.

Eindeutig strukturierte Storys sind im Tanz immer eine schwierige Angelegenheit, die Choreographin hat aber auch gar kein vorrangiges Interesse an einer „Frankenstein“-Nacherzählung. Ihr geht es mehr um ein Spannungsfeld, in dem sogar scheinbar Widersprüchliches zusammenkommen kann.

Wer definiert das Monströse?

Nicht immer ganz trennscharf sind hier die Rollen des durchgeknallten Wissenschaftlers und seines Geschöpfs zu bestimmen; schließlich erschaffen sich diese beiden gleichsam gegenseitig. Daniel Smith und Kino Luque bilden zuweilen symbiotische Figuren nach, auch schon mal eine Pietà, haben zudem ihre eigenen Strecken mit einer teils schmerzhaft wirkenden Körpersprache, die aber glücklicherweise nie pathetisch wird. Es gibt eine längere Sprachpassage: „I was good. Misery made me a monster. Make me happy, and I will again be virtuous ...“ Dabei wird nicht zuletzt das Publikum stellvertretend für die Gesellschaft in den Fokus genommen – denn wer definiert eigentlich, was das Monströse ist?

Insofern ist es auch schlüssig, dass zu Beginn vier Frauen aus den Zuschauerreihen hervortreten: Malin Bornemann, Maria Chariskou, Alina Mohr und Emma Luise Möllmann begleiten in der Folge das Geschehen, stehen dabei unter anderem für Mary Shelley, Autorin des „Frankenstein“-Werks, das erstmals 1818 erschien und zwar anonym: Dass eine 19-Jährige, überhaupt eine Frau, einen solchen Text verfasste, galt in der Entstehungszeit für sich genommen als Ungeheuerlichkeit. Die ausgeprägte inhaltliche Verquickung mit der Biografie Shelleys hat Choreographin Mónica García Vicente schon beim Abend „Probengeflüster“ während des Festivals „Tanztheater International“ im September deutlich gemacht.

Die Tänzerinnen sind keine Vollprofis

Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen sind die vier Tänzerinnen keine Vollprofis. Das spürt man auch, aber auf höchst reizvolle Weise, weil diese Konstellation die Gefahr des gar zu Artifiziellen aushebelt – außerdem ist Perfektion bekanntlich ohnehin langweilig.

Die Musik zu alledem ist viel Eigenbau von Maewen Forest nebst einer kräftigen Prise Schubert, und am Ende werfen die heftig applaudierenden Besucher vielleicht ja auch einen Blick auf das Ungeheuer in sich selbst. Wie heißt doch Peter Schamonis Film zu Niki de Saint Phalle: „Wer ist das Monster – Du oder ich?“

Von Jörg Worat