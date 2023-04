﻿„Watt nu?“: Werner Momsen und Matthias Brodowy im Theater am Aegi in Hannover

Abgründig, albern und ein bisschen Weise: In dem Zwei-Mann-Stück „Watt nu?“ spielen sich Werner Momsen und Matthias Brodowy die Bälle zu. Bei der Premiere im Theater am Aegi in Hannover bekamen sie viel Applaus.

Hannover. Gegensätze gehen immer. Stadt und Land. Mann und Frau. Banales und Erhabenes. Das ist der Stoff, aus dem Komiker so ihre Pointen ziehen. In „Watt nu?“ ist es der Gegensatz zwischen Fischerhemd und Business-Anzug. Aber eigentlich geht es in dem Zwei-Mann-Stück, das jetzt im fast ausverkauften Theater am Aegi Premiere hatte, auch um Sinnsuche und Bodenhaftung, um Entfremdung und Selbstfindung.

Das Szenario: Matthias Brodowy – der Kabarettist tritt hier unter seinem wirklichen Namen auf – ist Manager einer großen Consulting-Firma. Ausgerechnet vor einem total wichtigen Geschäftstermin ist er auf Hallig Dröge gestrandet, wo er im sauteuren „Breath in and out“-Seminar eigentlich nur lernen wollte, „über die Schwelle zu atmen“. Jetzt gibt es Orkanwarnung, Sturmflut, die Fähre fährt nicht. Sein Handy hat kein Netz, das einzige Festnetztelefon ist kaputt, und der Techniker der Telekom will erst nächste Woche kommen, und das schon seit einem halben Jahr.

Zwischen Sinnsuche und Selbstfindung: Werner Momsen und Matthias Brodowy. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Zwei Lebensentwürfe

In dieser Situation trifft er auf Werner Momsen. Die Puppe, die als „Norddeutschlands berühmtester Klappmaulkomiker“ firmiert, gibt den tiefenentspannten Leuchtturmwärter, der gerne aufs Meer guckt und nix dabei denkt. Da treffen zwei Lebensentwürfe aufeinander. „Geht nicht gibt’s nicht“ auf „Kannst nix machen.“

Auf der Parkbank philosophieren die beiden über große Themen wie Ebbe und Flut, verflossene Lieben, verkaufte Träume, krampfhafte Entspannungsversuche, Optimierung von Arbeitsprozessen, über menschliches Maß und gesunden Menschenverstand. Schnell ist klar, dass es in diesem minimalistischen Drama um augenzwinkernd vorgetragene Zivilisationskritik geht. Dass der gelassene Inselmann Momsen mit seiner Weniger-ist-mehr-Logik längst da ist, wo der getriebene Business-Typ Brodowy eigentlich hin will.

Versponnen, albern, weise

Das könnte schnell ein bisschen bieder und moralisch werden, ein langweiliger Lobgesang aufs einfache Leben. Doch die beiden Akteure verhindern dies, indem sie in dem von Regisseur Rolf Claussen inszenierten Stück alle Register der Komik ziehen. Eben sinnieren sie noch tiefgründig über große Fragen („Wo ist eigentlich die Zeit von denen, die keine haben?“) – und gleich darauf dichten sie gemeinsam putzige Zweizeiler („Sie gingen unter, beide tot / im Arsch war auch das Rettungsboot“). Oder sie kalauern darüber, dass Seemannsgarn im Grunde eine Netzflick-Serie ist.

Gegensätzliche Typen: Matthias Brodowy und Werner Momsen in „Watt nu?“. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wenn Brodowy zum Akkordeon greift und Shantys singt, lässt Momsen (im Hintergrund: Detlef Wutschik) die Puppe tanzen. Sogar eine erotische Romanze droht sich zwischen ihnen zu entwickeln. Das alles ist total versponnen, herrlich albern und manchmal sogar ein bisschen weise. Immer wieder gibt es Szenenapplaus, das Publikum bekommt viel zu lachen. Am Ende singen Brodowy und Momsen eine völlig schräge „We are the world“-Version auf Plattdeutsch. Ein passendes Finale für ein ebenso abgründiges wie bezauberndes Stück.