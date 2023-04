﻿Am Puls der Musik: Pro-Visio-Preis für Schlagzeug-Festival „Überschlag“

Kostenfrei bis 16:03 Uhr lesen

Wunstorf

Vergessene „Schätze“ in Wunstorf: Standort für alten Sandsteinbrunnen wird gesucht

Wie schnell historische Objekte in Vergessenheit geraten können, erlebt gerade die Stadt Wunstorf am Beispiel eines alten Sandteinbrunnens. Ein Ortsbürgermeister packt an, um Schlimmeres zu verhindern.