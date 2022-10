﻿Programm für Herrenhausen Barock mit Klassikstars steht

Alle suchen Auszubildende: Zum Tag des Handwerks am Sonntag, 6. November, bieten Garbsener Handwerksbetriebe und Möbel Hesse Speeddatings, Beratung und Einblicke in Berufe an. Manuela Ugra von der Jugendberufsagentur Garbsen sagt, welche Chance in solchen Aktionen liegen.