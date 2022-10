﻿Wachsames Personal: Nach Anschlägen auf Kunstwerke sind die Museen alarmiert – auch in Hannover

In London haben Klimaaktivisten ein Gemälde von van Gogh mit Tomatensuppe überschüttet, in Potsdam traf Kartoffelbrei auf ein Bild von Claude Monet. An vielen Kunsthäusern ist das Personal jetzt zu besonderer Wachsamkeit angehalten.

Hannover. Lebensmittel scheinen als Protestmaterial derzeit recht beliebt zu sein. Mit Tomatensuppe haben Umweltaktivistinnen in London das berühmte Gemälde „Sonnenblumen“ von Vincent van Gogh überschüttet. Wenig später haben Aktivisten der Klimaschutz-Protestgruppe „Letzte Generation“ im Potsdamer Museum Barberini mit Kartoffelbrei eine Attacke auf ein wertvolles Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet verübt. Ein Bild aus der Serie „Les Meules“ (Getreideschober) wurde damit beschmiert. Beide Gemälde befanden sich hinter Glasplatten, sodass dauerhafte Schäden nicht zu befürchten sind.

Die Aktionen dienten dem Ziel, Aufmerksamkeit für ein Thema zu erzeugen, das nach Meinung der Aktivistinnen größte Beachtung verdient hätte: der menschgemachte Klimawandel und dessen katastrophale Folgen. Es sind nicht die ersten Aktionen, bei denen Kulturgut in Museen für (mediale) Aufmerksamkeit sorgen soll. Ende August hatten sich zwei junge Frauen in der Berliner Gemäldegalerie am Rahmen des Gemäldes „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ von Lucas Cranach dem Älteren (1472–1553) festgeklebt. Sie trugen dabei Plakate der „Letzten Generation“. Auch im Frankfurter Städel Museum und in der Dresdner Gemäldegalerie hatte es zuvor ähnliche Aktionen von Klimaschutz-Aktivistinnen gegeben.

Protest mit Tomatensuppe: Die Aktivisten von „Just Stop Oil“ haben die Dose auf Vincent Van Goghs berühmtes Werk „Sonnenblumen“ in der National Gallery in London geschüttet. © Quelle: Just Stop Oil

Der Deutsche Museumsbund warnte jetzt vor schwerwiegenden Folgen für den Kunstbetrieb. „Wir werden von den Klimaaktivisten instrumentalisiert, um Aufmerksamkeit zu erregen – auf Kosten des Kulturguts“, sagte Remigiusz Plath, der Sicherheitsexperte des Museumsbundes. Der Museumsbund empfiehlt als Sicherheitsmaßnahmen eine Verglasung der Kunstwerke und den Einsatz von mehr Personal.

Besondere Wachsamkeit

Die Verantwortlichen vieler Museen sprechen jetzt von besonderer Wachsamkeit. „Unser Aufsichtspersonal wird ständig geschult“, sagte Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Absolute Sicherheit könne es aber nicht geben. Er appelliert auch an die Besucherinnen und Besucher, die die Augen offen halten und gegebenenfalls das Aufsichtspersonal informieren sollten.

Auch im Sprengel Museum in Hannover ist die Gefährdung von Kunstwerken durch Aktionen von Klima-Aktivistinnen ein Thema. „Vom Hausmeister über die Restauratorin bis zu den Aufsichten, die ja an erster Stelle stehen, wenn es um den unmittelbaren Schutz der Kunst vor Angriffen geht, sind alle gebrieft,“ sagt Judith Hartstang, die Pressesprecherin des Museums.

Gewappnet: In Hannovers Sprengel Museum ist das Personal gebrieft. © Quelle: Julian Stratenschulte

„Unsere Bilder sind glücklicherweise verglast, aber ein 100-prozentiger Schutz ist das nicht, wenn es sich um vorwiegend flüssige Substanzen handelt. Daher haben wir auch unser Wachpersonal gebeten, besonders aufmerksam zu sein“, sagt Katja Lemkbe, die Direktorin des Landesmuseums Hannover. Sie äußert „durchaus Sympathie“ für Proteste in der Klimakrise, fragt sich aber, ob sich die Aktivistinnen und Aktivisten damit einen Gefallen tun, Kulturgüter der Menschheit zu gefährden. Möglicherweise, so Lembke, werden Aktionen, in denen Kunstwerke gefährdet werden, sogar den Gegnern der Aktivistinnen und Aktivisten dienen.

Protest im Museum

Im Sprengel Museum sieht man einige aktuelle Protestformaten durchaus positiv. Sprecherin Hartstang weist darauf hin, dass vor einigen Tagen die Künstlerin Farzane Vaziritabar im Sprengel Museum eine Performance für Solidarität mit Irans Frauen gezeigt habe. „Wir haben ihr die Einblickshalle als Ort für die Performance zur Verfügung gestellt, für Aufmerksamkeit über unsere Social-Media-Kanäle gesorgt und die Medien informiert. Denn wir stehen ja für demokratische Werte und für die Überzeugung, mit Kunst etwas verändern zu können.“