﻿Wilde Zeiten in Hannover: Die Kastrierten Philosophen blicken zurück

Heute arbeitet Matthias Arfmann vor allem hinter den Kulissen, unter anderem als Produzent und Manager von Jan Delay. Doch in den 1990er-Jahren mischte seine Band Kastrierte Philosophen die Indieszene auf, in Hannover und auch sonst. Nun erscheint eine Werkschau – und Arfmann blickt im Interview zurück.

Hannover. Matthias Arfmann (57) gehört zu den renommiertesten Produzenten in Deutschland. Der Multiinstrumentalist und Manager von Jan Delay war an mehr als 150 Alben von Blumfeld bis Beginner beteiligt. 1981 gründete er mit der Sängerin Katrin Achinger die Kultband Kastrierte Philosophen, bei der auch schillernde Musiker aus Hannovers Indieszene mitspielten. Ein Interview über wilde Zeiten in Hannover und seltsame Klänge

Anlässlich des 40. Jubiläums der Kastrierten Philosophen haben Sie die Werkschau „Jahre“ zusammengestellt. Ist die Band in der Indieszene der frühen 1980er-Jahre vor allem durch Ihre Konzerte bekannt geworden?

Wenn ich zum Beispiel an Hannover denke, dann ist die nie in Vergessenheit geratene Indieadresse das Musiktheater Bad. Die Konzerte der 39 Clocks aus Hannover, die wir uns selber da angeguckt haben, waren einfach schön. Im Musiktheater Bad haben wir mit den Kastrierten Philosophen etwa 1983 das erste Mal die Roland TR-808 live eingesetzt. Deren Bass-Drum ist sehr tief und lang, was wir da aber noch nicht wussten. Im Proberaum hatten wir nämlich entweder kaputte oder ganz kleine Boxen. Auf dem Bad-Open-Air-Gelände stand aber eine riesenhafte PA, an die ich unsere Rhythmusmaschine anschloss. Als ich auf Start drückte, breitete sich deren ganze Wucht aus. Ich fand es mega, aber der Mixer dachte, da stimmt etwas nicht. Das war für mich ein Aha-Erlebnis. Die 39 Clocks hatten unsere ersten beiden EPs da schon bundesweit veröffentlicht. Auflage: jeweils 500 bis 800 Stück. Aber einen Push haben wir erst durch unser Debütalbum „Love Factory“ bei Alfred Hilsbergs Label gespürt.

Matthias Arfmann *1964 in Bremen. 1983 gründet Arfmann mit Katrin Achinger die Indieband Kastrierte Philosophen. Bis 1996 veröffentlichten sie mit wechselnden Gastmusikern elf Alben von großer stilistischer Bandbreite. Anfang der 1990er-Jahre begann Arfmann Hip-Hop-Acts zu produzieren, von Advanced Chemistry bis Absolute Beginner – für deren Album „Bambule“ war er im Jahr 2000 für den „Echo Pop“ nominiert. Er arbeitete auch mit Bands wie Blumfeld und Die Goldenen Zitronen. Arfmann lebt und arbeitet in Hamburg.

Die 39 Clocks waren destruktiv, kreativ und dilettantisch und wurden als die Querschläger der Hannover-Punkszene bezeichnet. Sie spielten oft in deren Vorprogramm und umgekehrt. Wie erinnern Sie das?

Katrin und ich waren nicht die super Showtypen, sondern eher introvertiert. Die 39 Clocks waren das gleiche hoch zehn, sie spielten zum Beispiel mit dem Rücken zum Publikum. Wenn die Leute nicht klatschten, drehten die Clocks sich einfach um, sagten „You entertain us!“ und warfen kleine Geldstücke in die Menge. Auf der Bühne war die Stimmung mega, vor der Bühne eher seltsam. In der Werkstatt Odem in Hannover zum Beispiel spannten die 39 Clocks milchige Plastikabdeckfolie am Bühnenrand auf, um dahinter zu spielen.

„Es herrschte Aufbruchstimmung“

Bei Punkkonzerten kam es oft zu Schlägereien im Publikum, Bands wurden angespuckt oder mit Bierflaschen beworfen. Wie sind Sie damit umgegangen?

Wir hatten Katrin Achinger. Sie war immer sehr schnell und schlagfertig. Wenn es im Publikum brodelte und das Ganze in Richtung Band ging, hatte sie die Situation sofort im Griff. Dann war Ruhe im Karton. Es herrschte manchmal wirklich eine aggressive Stimmung. In Wien im Undergroundclub Chelsea vermöbelten sich während unseres Auftritts diverse Leute vor der Bühne. Aber wir spielten einfach weiter.

Wie war das allgemeine kulturelle Klima in Deutschland zu der Zeit?

Es herrschte Aufbruchstimmung. Der klassische Punkrock hatte sich totgelaufen, und dort, wo wir auftraten, fand viel mit Kunst statt. Zu Zeiten des eisernen Vorhangs sind wir nach Ungarn und in andere osteuropäische Länder gefahren, wo es brodelte. Bei Konzerten dort durften die Leute nicht tanzen, sondern mussten sitzen.

Unvergessen: Der 2010 verstorbene Rüdiger Klose (rechts), hier mit Carsten Bethmann (links) und Bodo Dringenberg, mit denen er 2003 das Skat-Jazz-Projekt „Grand mit Zweien“ realisierte. © Quelle: Ralf Decker

Im Video zu dem neuen Song „Time“ begegnet man dem Hannoveraner Rüdiger Klose wieder, Ihrem viel zu früh verstorbenen Schlagzeuger. Wann ist er zu den Kastrierten Philosophen gestoßen?

Ab dem Album „Nerves“ war er unser fester Drummer, also ab 1987/88. Wir sahen ihn bei den 39 Clocks auf der Bühne. Dort hatten sie ihn zugehängt – Rüdiger Klose musste sich einen schwarzen Stoffsack über den Kopf ziehen. Die Clocks hatten einen seltsamen Humor. Sie fanden es toll, dass ein Mensch an den Drums wie eine Schaufensterpuppe ohne Gesicht aussah. Wir wollten Rüdiger von diesem Martyrium befreien. Bei uns konnte er auch ohne Stoffmaske spielen.

„Rüdiger Klose hat uns wahnsinnig gemacht“

Was für ein Drummer war Klose?

Er war ein sensationeller Schlagzeuger mit einer ganz eigenen Art zu spielen. Er stammte aus der Schule von Jaki Liebezeit von CAN und spielte immer mit einem leichten Jazzvibe. Zum Glück für Katrin und mich nicht zu schwierig. Auf der einen Seite trommelte er monomanisch-hypnotisch, auf der anderen wahnsinnig experimentell. Er hat alles mögliche mit einfließen lassen. Wir wollten auch deswegen mit ihm arbeiten, weil Rüdiger der erste in meinen Bekanntenkreis war, der die seltsamen Sounds des Roland TR-808 und des Korg-Synthesizers triggerte. Seinen Sampler steuerte er von seinem Schlagzeug aus an, das hatte er alles selber gebaut.

Wie funktionierte das?

Unter sein Plexiglas-Pad hatte er mit Heißkleber ein winziges, billiges Piezomikrofon geklebt. Ein angelötetes Kabel führte zu seinem Sampler, wo es zum Beispiel eine quietschende Tür auslöste. Mit seinem rastlosen Rumgeforsche hat er uns wahnsinnig gemacht und unsere Klangwelt erweitert. Das war natürlich überhaupt nichts für die 39 Clocks, die eigentlich nur seinen hypnotischen Beat haben wollten. Rüdiger Kloses seltsame Geräusche waren für das Publikum der 80er Jahre komplett neu.

Ein Mosaik: Das Cover der Werkschau. © Quelle: Handout

Mit Jürgen Gleue von den 39 Clocks und dem legendären Jazzvibraphonisten Gunter Hampel haben Sie zwei Alben gemacht – erschienen unter dem Bandnamen The Cocoon.

Gunter Hampel, Freejazz-Vibraphonist und Bass-Klarinettist aus Göttingen, hat auch in Amerika eine Riesenkarriere hingelegt. Er hat unvorstellbar viele Alben gemacht und mit Frank Zappa gespielt. Der Impuls, mit ihm zu arbeiten, kam von 39-Clocks-Mitglied Jürgen Gleue. Und Hampel fand gut, was die Philosophen und die 39 Clocks so machten. Unser erstes Album als The Cocoon spielten wir bereits nach zwei, drei Proben ein. Für mich eine große Ehre, weil wir im Vergleich zu Hampel Stümper waren. Den Song „I Can See Voices” zum Beispiel hatte er auf Notenblättern notiert. Unser Sound hatte einen Rock’n’Roll-Vibe mit einem wunderschönen Free-Jazz-Himmel. Wir waren eine Art dunkle Rolling Stones. Man wusste bei uns nie, wo ein Konzert hinging.

Jürgen Gleue wird heute in den USA als genialer Dilettant verehrt. Konnte man von ihm etwas lernen?

Auf jeden Fall. Über seine Texte kann man nur staunen. So was kann nur er. Krass fand ich auch seine Art, Gitarre und Bass zu spielen. Wenn man ihn bat, sein Instrument einmal zu stimmen, zuckte er nur die Schultern. Er hat das dann auch getan, aber auf seine Art. Er hatte ganz eigene Riffs erfunden. Und er spielte seine Gitarre andersherum, so dass die hohe E-Seite unten war. Wenn er bei den Kastrierten Philosophen als Gast im Studio mitspielte, war es für mich immer wie ein Fest. Das ganze Gerödel und Gequietsche bei dem Song „Love Factory“ stammt von Jürgen Gleue alleine. Am Ende des Tages ist es zwar ein Klavierstück mit Gesang geworden, aber wir konnten Gleue nicht einfach rausnehmen, weshalb er auf der Platte wenigstens das Outro spielt.

„Jan Delay fand uns immer cool“

Der junge Jan Delay remixte 1997 die Kastrierten Philosophen. War er für Sie damals eine frische Inspiration?

Auf jeden Fall, aber wir sicher auch für ihn. Jan stammt ja aus einem politischen Haushalt und fand uns immer sehr cool. Er war damals 16, Denyo 15, Martin Wilkes 17 und DJ Mad 18 Jahre alt. Sie nannten sich anfangs Absolute Beginner. Wir haben sie ein bisschen politisiert, und sie haben uns inspiriert mit ihrer wilden Frischheit und ihrem Humor.

1999 widmete Jan Delay Ihnen auf dem „Bambule“-Album die Zeilen „Arfmann, an den Reglern, macht den Shit tight“.

Zu der Zeit pausierten die Kastrierten Philosophen bereits. Ein offizielles Bandende gibt es nicht, wir haben ja jetzt auch neue Lieder gemacht. Mal gucken, was passiert. Sollten wir die Möglichkeit für einen besonderen Auftritt bekommen, würden wir da spielen wollen.

„Ich bin der totale Quereinsteiger“

Wie kam es dazu, dass Sie als Vertreter der Underground- und Indiekultur der Manager sowohl von Jan Delay als auch seiner Band Beginner wurden?

Ich bin der totale Quereinsteiger. 1998 habe ich mit Beginner das Album „Bambule“ aufgenommen und produziert. Damit wurden sie Popstars, auch dank Viva und MTV. Zuvor hatten sie bereits Undergroundplatten bei Buback Tonträger als Absolute Beginner veröffentlicht. Irgendwann wurde Jan das Popstargeschäft zu groß, und so machte er 2001 eine Soloplatte als Jan Delay. „Searching for the Young Soul Rebels“ habe ich wieder mit ihm aufgenommen und produziert. Aber auch dieses Album ist plötzlich sehr groß geworden, und Jan ist auf Festivals als Headliner aufgetreten. Noch bevor 2003 der Nachfolger „Mercedes Dance“ rauskam, merkten wir, dass irgendjemand die Sache managen musste. Jan fragte mich, und so habe ich es halt versucht. Und das hat bis heute angehalten.

Wie lautet Ihre Philosophie als Manager?

Ich versuche, darauf zu achten, dass der Künstler Künstler bleibt und nicht beschädigt wird. Darum geht es eigentlich.

„Nur anders geht das“

Werden es echte Typen wie Jan Delay in Zukunft schwerer haben, sich im Musikgeschäft durchzusetzen?

Wenn sie sich wirklich von anderen unterscheiden, die Leute verblüffen und einen guten Humor haben, glaube ich das nicht. Aber da ist halt keine beziehungsweise keiner.

Wie erklären Sie sich das?

Wenn man als Künstler von vornherein meint, in dieses Stromlinienförmige einsteigen zu müssen, ist das zum Scheitern verurteilt. Kaum einer wagt es, da anders ranzugehen. Ich glaube, die meisten jüngeren Künstlerinnen und Künstler denken einfach: „So muss ich sein, dann wird das was!“ Ich kann aber nur sagen, nur anders geht das.

Man hat erwartet, dass es nach der Pandemie der Konzertbranche wieder prächtig geht. Ist das der Fall?

Leider nein. Meine Analyse des Jahres 2022 lautet: Die Leute können wieder ein bisschen rausgehen. Die Angst ist nicht mehr ganz so groß, sich zum zweiten oder dritten Mal zu infizieren. Aber die Normalität ist noch nicht zurück. Die Leute können sich noch nicht wirklich nahe kommen. Das führt dazu, dass man sich für die ganze Saison nur ein Ereignis sucht, da total auf die Kacke haut und es in Kauf nimmt, krank zu werden. Ein regelmäßiges Kulturkonsumieren ist im Augenblick nicht en vogue. Sehr traurig. Auffällig ist, dass Raves, wo ohne Bands nur gefeiert wird, perfekt funktioniert haben. Viele Konzerte von bekannten Künstlern jedoch nicht. Am besten geschafft hatten es die ganz Großen. Ich erwarte, dass dieses Jahr ähnlich ablaufen wird.

Kastrierte Philosophen: „Jahre // 1981 – 2021 (+1)“ (LP+digital, about us records/Cargo Records/Zebralution) – ab 27. Januar.

Von Olaf Neumann