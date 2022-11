﻿Punklegende Henry Rollins kommt mit Spoken-Word-Tour nach Hannover

Bekannt wurde Henry Rollins mit seiner Band Black Flag als einflussreiche Hardcoreband der Achtzigerjahre. Musik macht er nicht mehr, dafür steht der 61-Jährige seit Jahren als Spoken-Wort-Künstler auf den Bühnen dieser Welt und erzählt von seinen Reisen, Begegnungen und allem, was ihn politisch und sozial bewegt. Im März stattet er im Rahmen seiner „Good To See You“-Tour Hannover einen Besuch ab.

Hannover. Seit Henry Rollins in den Achtzigern zum Mikrofon griff, hat er es nicht mehr aus der Hand gelegt. Denn er hat etwas zu sagen: Damals als unnachgiebiger Frontmann der Hardcore-Punk-Legenden Black Flag, heute als begnadeter Erzähler, dem seine Zuhörer bei seinen dreistündigen Talking-Shows an den Lippen hängen. Nun ist es wieder soweit: Im Rahmen seiner Spoken-Word-Tour „Good To See You 2023“ kommt der 61-Jährige im kommenden März für elf Auftritte nach Deutschland. Auch in Hannover steht ein Termin auf dem Plan. Am 9. März tritt Rollins im Theater am Aegi auf. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

