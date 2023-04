﻿„Ich habe gespürt, dass ich’s doch noch kann“: Hartmut Engler kommt mit Pur nach Hannover

Pur geht auf Tour, am 22. April spielt die Band in der ZAG-Arena. Frontmann Hartmut Engler spricht im Interview über die Angst vor einer Schreibblockade und eine Vorband aus New York.

Herr Engler, wie schwer fiel es Ihnen denn, angesichts einer 40-jährigen Bandgeschichte das Programm zusammenzustellen?

Das ist immer eine heikle Sache. Wir schränken es schon mal insofern ein, als dass unser Auftritt keine drei Stunden gehen muss. Aber es gibt einfach Songs, die wir nicht weglassen können. Da retten wir uns gern in ein Medley, und das wird diesmal ein wahres Monster.

Musiker und Veranstalter haben Probleme, was die Verfügbarkeit von Teams und Ausstattung angeht. Sie auch?

Da hatten wir viel Glück – die Jungs und Mädels, die zu unserer festen Crew gehören, freuen sich sehr auf die Tour und haben zum Teil ihre neuen Jobs, die sie inzwischen gefunden haben, gekündigt oder pausiert, um mit uns loszuziehen. Dieses Verhältnis ist beinahe familiär. Die allgemeine Kostensteigerung haben aber auch wir deutlich gespürt, sie liegt bei etwa 30 Prozent. Wir waren bemüht, das so wenig wie möglich über die Ticketpreise an die Leute weiterzugeben. Auch wenn dann unterm Strich weniger für uns alle übrig bleibt.

Neues Album vom November

2022 haben Sie fünf Konzerte gespielt, darunter Ihren traditionellen Auftritt auf Schalke. Wie lange mussten Sie davor pausieren?

Im September 2019 haben wir unsere letzte Open-Air-Tour beendet, wir konnten also gut drei Jahre lang keine Konzerte spielen. Das war schon heftig. 2020 gab es Pläne für ein „MTV Unplugged“, der Vorverkauf lief hervorragend, wir mussten es dann aber komplett absagen. Also haben wir gesagt: Wir bemühen uns, wieder in die Spur zu kommen, einerseits mit einem Best-of-Album, andererseits mit dem neuen, das im November erschienen ist.

Konzert in Hannover: 2019 hat Hartmut Engler mit Pur auf der Gilde-Parkbühne gespielt. © Quelle: Samantha Franson

Mit von der Partie war auch die US-Band Naturally 7, die nun auf die Tour mitkommt und die auch beim neuen Album beteiligt war. Da scheint es eine recht innige Verbindung zu sein?

Ja, ich war schon oft Gast bei ihren Konzerten, und dann ergab sich ein Kontakt übers Management, wo sofort die Idee für eine Zusammenarbeit aufkam. Dass sich eine schwäbische Schülerband von so großartigen Sängern aus New York einen Song wie „Funkelperlenaugen“ veredeln lässt, passiert nicht oft. Alle Mitglieder der Gruppe sind ansteckend liebenswürdig. Das sind Vollblutmusiker, von denen man sich echt eine Scheibe abschneiden kann.

Comeback mit „Voll sein“

Album und Tour haben den Titel „Persönlich“ – waren das die bisherigen Alben etwa nicht?

Die Platte ist durch ihre Entstehungsgeschichte besonders persönlich geworden, weil ich mich in dieser Zeit relativ wenig mit anderen ausgetauscht habe. Ich saß während der Pandemie zu Hause und habe ganz alleine an den Texten gearbeitet. Zum Glück fanden auch die anderen in der Band diese Texte stark.

Man hört, Sie hatten zunächst eine Schreibblockade?

Es war eher die Angst vor einer Schreibblockade. Also dass ich vom Faulsein nicht wieder in den Arbeitsmodus komme. Aber schon am ersten Nachmittag habe ich „Voll sein“ geschrieben, und ich habe gespürt, dass ich’s doch noch kann. Und nach dem Feedback aus der Band wusste ich: Jetzt können wir wieder starten.

„Musikalisch machen wir das, was man von uns erwartet“: Hartmut Engler 2019 auf der Gilde-Parkbühne. © Quelle: Samantha Franson

2022 sagten Sie in einem Interview, die Platte sei ein „schwieriges Pandemie-Putin-Album“. Trotzdem dominiert der typische Optimismus. Ist das Ihre Art, mit all den Schwierigkeiten und Krisen in der Welt umzugehen?

Ich glaube, ich habe meine Negativität erst mal mit mir selbst ausgesessen, bis ich in der Lage war, wieder positiver nach vorne zu schauen. Nach dem Motto: Verdammt noch mal, es ist Krieg, aber die Sonne geht morgen trotzdem wieder auf – gib den Menschen lieber das mit statt deine Angst und Trauer. Ich würde dem damaligen Interview also heute hinzufügen: Es war mir wichtig, ein Album zu machen, von dem ich in zehn Jahren eben nicht sage, das war ein Corona-Putin-Album, sondern eines, das sich mit den damals vorherrschenden Themen beschäftigt hat.

Zur Person Hartmut Engler ist 1961 in Großingersheim bei Stuttgart geboren. Seit 1980 singt er in der Band, die seit 1985 Pur heißt und für die er auch die Texte schreibt. Das jüngste Album „Persönlich“ ist im November 2020 erschienen. Am Sonnabend, 22. April, spielt Pur in der ZAG-Arena. Es gibt nur noch wenige Restkarten.

Was erwartet die Menschen, die zum Konzert kommen?

Musikalisch das, was man von uns und dem neuen Album erwartet. Gäste, auf jeden Fall Naturally 7, vielleicht auch noch den ein oder anderen Überraschungsgast. Und vor allem eine gute gelaunte Band mit einer sehr ausgefeilten Show. Man darf sich freuen!