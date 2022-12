﻿Q-Revival-Band begeistert in der Swiss-Life-Hall

Bekannt vom Maschseefest: Die Q-Revival-Band begeistert vor eher weniger Zuschauern in der Swiss-Life-Hall. Und bei „Crazy little Thing“ kippt die Stimmung der Queen-Fans nach vorne. Zugabe, klar: „Thank God it’s Christmas“.

Hannover. Es sind sehr wenig Zuschauer in die Swiss-Life-Hall gekommen. Harte Zeiten und viel Künstler-Konkurrenz, gerade einmal 350 Menschen wollen die Q-Revival-Band (QRB) sehen und hören.

Die QRB ist eine Queen-Tributeband. Das heißt: Songs, Klang und Optik der Band sind nahe dran am Original. Mit „Tie your Mother down“ beginnt eine musikalische Zeitreise durch das Gesamtwerk der Queen-Klassiker. Der Sound stimmt, ist laut und stark, es ist ein echtes Rockkonzert. Komplementärfarben wie aus den 1970er-Jahren erleuchten die Bühne und ergänzen das Bild, das an frühe Fotos der Londoner Legenden erinnert.

Die Tour heißt „God Save The Queen“

Harry Rose und seine Q-Revival-Band bewerben sich stolz als „Europas beste Queen-Coverband“. Dass die Düsseldorfer einen fünften Musiker mit an Bord haben, einen Keyboarder, zeigt, wie umfangreich der Kanon des englischen Originals ist. Rose singt gut, er ist auch recht nahe dran an der Stimme Freddie Mercurys. Doch die Tour „God Save The Queen“ 2022 zu nennen, klingt, bei allem Respekt, etwas überholt, und manche Queen-Songs sind es auch: „It’s a Kind of Magic“ wurde an den Anfang gepackt und ist somit abgehakt.

Stefan Pfeiffer als Gitarrist Brian May überzeugt ebenso wie sein Frontmann. Und auch wenn die Bühnenoutfits mit gelben und weißen Motiven stimmig sind, die Gesten der Musiker sind es nicht immer. Sie schleichen sich durch ihre Show wie melancholische Katzen durch eine kalte Wohnung.

Die Haarlänge stimmt: An der Gitarre Stefan Pfeiffer als Brian May, im Hintergrund Harry Rose als Freddie Mercury. © Quelle: Elena Richert

Endlich: Zu „Crazy little Thing“ stehen die ersten Besucher auf. Jetzt kippt die Stimmung nach vorne. Auch auf der Bühne, zu Mercurys Solo-Hit „Living on my Own“ erscheinen Tänzerinnen. „Killer Queen“ ist herrlich viktorianisch und altmodisch. Zu „Bicycle Race“ klingeln die Revue-Girls auf Rennrädern, während die Band mit „Mustapha“ überrascht, einem selten gespielten Lied vom sehr speziellen „Jazz“-Album.

Freddy mit Staubsauger und BH ...

„Don’t Stop Me Now“ hat sich über die Jahre – das war so auch nicht abzusehen – zu einem echten Klassiker entwickelt und wird begeistert mitgesungen. Viele Besucher stehen jetzt, viele tanzen. Der Kostümwechsel auf der Bühne ist vollzogen. Zu „Under Pressure“ und „Another one bites the Dust“ stelzt Rose wie Mercury, bei „I Want to Break free“ performt er dann mit Staubsauger und im 50er-Jahre-BH. Das kommt gut an.

Das Freddie-Timbre hat Frontmann Rose übernommen. Ausgefeilte und gefühlvolle Gitarrensoli zeigen die Stärken des Brian-May-Protagonisten. Dann, endlich, folgen mit „Bohemian Rhapsody“ und „We will Rock You“ die Über-Hits der Band. Die bedankt sich freundlich, sie hat gute Erinnerungen an Hannover und das Maschseefest.

... und mit Krone und Hermelin-Mantel

„We are the Champions“ – es ist ein versöhnliches Ende, Mercurys Krone und seine Hermelin-Schleppe inbegriffen. „Thank God it’s Christmas“, die Q-Revival-Band hat das Beste aus ihrem Abend gemacht und den Queen-Fans viel Freude bereitet.

Von Kai Schiering