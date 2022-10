﻿Lässige Reife: Quest im Jazz Club Hannover

Das, was diese Musiker können, können nur noch wenige: Dave Liebmann, Richie Beirach, Ron McClure und Billy Hart beweisen im Jazz Club, was sie draufhaben. Das Quartett Quest zeigte modernen Jazz in Reinkultur.

Hannover. Warum bin ich überhaupt in deiner Band, fragte anno 1973 der Saxophonist Dave Liebmann seinen Boss, die Trompetenlegende Miles Davis. Er wäre der einzige Weiße in der vom Funk dominierten Band, und offensichtlich auch der einzige mit Jazzwurzeln. Also wäre er doch falsch am Platz? Die lakonische Antwort von Davis: „Das Publikum mag es, wenn du schnell deine Finger über das Instrument bewegst“.

45 Jahre später sitzt Liebmann auf einem Stuhl ganz vorne am Bühnenrand des Jazz Club Hannover. Wenn er eines an diesem Abend nicht macht, dann schnell seine Finger über sein Musikinstrument, das Sopransaxophon, zu jagen. Im Alter, Liebmann ist 76 Jahre jung, pflegt er eine Art Ökonomie des Ausdrucks. Weniger ist mehr. Wie er aber auch mit wenigen Noten Melodien in immer neuen Ausformungen und Schattierungen zu etwas Neuem modelliert, schafft nur, wer mit den ganz Großen des modernen Jazz auf Augenhöhe spielte durfte.