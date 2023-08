Ihr neues Album „Kingdom“ hat Sängerin und Cellistin Rabea Bollmann im Alleingang aufgenommen. Jetzt geht sie damit auf Tournee – auf der Bühne nur sie, ihr Cello und eine Loop-Station.

Hannover. Tritt man ein in die Altbauwohnung mitten in der List, weiß man sofort: Hier entsteht Kunst. Am Ende des Flurs öffnen Flügeltüren den Blick auf einen hellen Raum. In der Mitte steht ein Cello. Eingerahmt von einem Klavier und einem Plattenspieler. An der Wand darüber hängen zwei Platten - ein Album der Indie-Pop Künstlerin Catt und eines von dem britischen Musiker Sohn.