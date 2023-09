﻿Kino für die Ohren: Radiophilharmonie spielt zu „Vertigo“ in Hannover

Hannover. In einer Szene aus Alfred Hitchcocks „Vertigo“ stehen James Stewart und Kim Nowak als Scottie und Madeleine vor einer Gruppe von Mammutbäumen und sinnieren angesichts der uralten Riesen über die eigene Endlichkeit. Das Verhältnis und Gegenwart und Vergangenheit ist ein zentrales inhaltliche Element der Handlung, das vielfach gespiegelt wird.

Man ist aber auch automatisch damit konfrontiert, wenn man den Film von 1958 heute ansieht. Gelegenheit dazu gab es jetzt im Großen Sendesaal, wo die NDR Radiophilharmonie ihn an zwei Abenden „Live to Projection“ mit dem originalen Soundtrack begleitet hat.

Abgefahren: Szene aus „Vertigo“ beim „Live to Projection“-Konzert der NDR Radiopholharmonie. © Quelle: Micha Neugebauer

„Vertigo“: Kinoklassiker im Rentenalter

Nach menschlichem Maßstab hat „Vertigo“ gerade erst das Rentenalter erreicht, doch der Film ist auf einen ganz andere Weise gealtert: Zum einen scheint er aus einer längst vergangenen Epoche zu stammen, die viel weiter von uns entfernt ist als die Spanne eines Menschenlebens. Zum anderen ist etwas Zeitloses und ästhetisch Zukunftsweisendes in ihm, das noch immer interessant und unmittelbar berührend ist.

Diese Mischung ist ganz ähnlich in der Musik von Bernard Herrman zu hören. Sie weist zurück in die Vergangenheit, auf das opulente Klangflimmern und die körperliche Rhythmik, die mit Richard Wagner in die Musik gekommen sind. Zugleich greift sie aus in die Zukunft, wenn sie Gefühlslagen und Stimmungen akustisch illustriert wie ein immerwährender Soundtrack des Lebens.

Dazwischen, in der Gegenwart des Jahres 1958, gibt es auffallend viel Stille, die heutigen Ohren besonders fremd vorkommt: „Vertigo“ kommt aus einer Zeit, in der man Filmbildern und Musik noch zugetraut hat, jeweils eigenständig Wirkung zu erfalten. Umso größer ist der Effekt, wenn sie einander verstärken.

Erfahrender Filmmusikdirigent: Frank Strobel im Großen Sendesaal. © Quelle: Micha Neugebauer

Ein großes Orchester vor der Projektionswand verschiebt diese Verhältnisse und verstärkt die Aufmerksamkeit auf die Musik. Der Film ist aber stark genug, um sich dagegen zu behaupten. Das macht „Vertigo“ zu einer besonders guten Wahl in der Reihe der „Live to Projection“-Filmkonzerte der Radiophilharmonie. Unter Leitung des Dirigenten Frank Strobel spielt das Orchester seine große Erfahrung mit diesem Format aus: So gut wie hier hat der Filmklassiker wahrscheinlich noch nie geklungen.

