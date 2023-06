﻿Rammstein-Tribute-Band Feuerengel: „Es ist nicht ganz einfach“

Hannover. Schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann, sexuelle und sonstige Gewalt gegen weibliche Fans – was die Band mittlerweile in einem Statement strikt dementiert hat. Das sind immerhin schwierige Zeiten für die Coverband Feuerengel, denn die hat sich mit Haut und Haaren, Flammenwerfern und Funkenregen und einer getreuen Show ihrem großen Vorbild Rammstein verschrieben. Die Tribute-Band hat nun schon die nächsten Konzerte angekündigt, spielt am 1. Juli im Schlosspark in Jüterborg und ist am 10. Juli beim Black Mountain Festival in Schwarzenberg dabei.

„Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen“

„Das ist im Moment schon nicht ganz einfach“, sagt Gitarrist Florian Arp, der im richtigen Leben Fotograf in Hannover ist und auf der Bühne unter dem Namen Farp den Part von Richard Kruspe übernimmt. Inhaltlich möchte er sich nicht weiter zu den „Gerüchten“ äußern und verweist auf das offizielle Statement von Feuerengel: „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Es handelt sich um eine Angelegenheit, die in keinem Verhältnis zu Feuerengel steht.“ Und noch deutlicher hinterher: „Grundsätzlich lehnen Mitglieder und Crew von Feuerengel jede Form von Gewalt, Missbrauch und Diskriminierung ab.“

