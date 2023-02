﻿Umzug in den Kellerclub von Feinkost Lampe: Veranstaltungsreihe „Raw & Nutritious“ ist zurück

Eine erste Bühne geben: Das wollen die Veranstaltenden der Reihe „Raw & Nutritious“. Nach langer Corona-Pause sind die Studierenden der HMTMH aus Jazz, Klassik, Schauspiel und Pop zurück – diesmal bei Feinkost Lampe.

Hannover. Roh und nahrhaft: So sind die Auftritte der Künstlerinnen und Künstler, die im Viertelstundentakt ihr Können zum Besten geben. Sie alle sind Studierende aller möglichen Fachrichtungen an der Hochschule für Musik und Theater Hannover (HMTMH), deren Bühnenkarrieren gerade erst beginnen. Das Ganze hat kreativen Werkstattcharakter: Wer zum Kulturerlebnis nicht die ganz große Bühne braucht, kommt hier ganz nah heran an an die Kulturschaffenden – Innovation und Intimität statt Inszenierung.