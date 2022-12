﻿Trompetenglanz im Sendesaal: Reinhold Friederich bei der Radiophilharmonie

Hannover. Im Großen Sendesaal herrscht vorweihnachtlich erwartungsvolle Stimmung. Das erste Konzert des Barock-Rings der NDR-Radiophilharmonie ist ein Geschenk nicht nur für Blechbläserfreunde: Reinhold Friedrich – einer der wichtigsten Solisten und Ausbilder für sein Instrument – lädt ein zum großen Trompetenfest.

Damit neben der strahlenden Kraft auch die Zartheit, Leichtfüßigkeit und Gesanglichkeit der Trompete zum Ausdruck kommt, hätte Friedrichs Interpretation der vierten Geigensonate von Antonio Vivaldi in Bearbeitung für Piccolotrompete und Orchester vollkommen gereicht – es bräuchte, trotz minimaler Wackler des Solisten, nicht mehr für einen erfüllenden Trompetenauftritt.

Sechs Trompeten als Solisten

Aber es gab noch viel mehr: Im Programm mit kürzeren barocken Stücken gibt es immer wieder Orchesterwerke mit zahlreich oder prominent besetzten Trompeten. Mal mit allen Trompetern der Radiophilharmonie und zwei gastierenden Solotrompeterinnen zu sechst, mal, trotz seiner bereits erfüllten Solistenpflicht, mit Friedrich allein im Verbund mit solistischen Hörnern und Holzbläsern.

Auch aus den Streichinstrumenten lösen sich wiederholt figurierte und gesangliche Solopassagen, in denen der 28-jährige Dirigent Valentin Egel den Musikerinnen und Musikern angenehm viel Raum lässt. Dafür greift Egel im Tutti präzise und herzlich zu und sorgt für eine weitgespannte und reaktionsschnelle Dynamik. Manchmal erscheinen die Klangfarben des Streichorchesters nicht ganz perfekt gemischt – dafür gibt es schöne Effekte wie das Schlagen mit dem Bogen auf die Saiten in Johann Samuel Endlers Sinfonia in F-Dur.

Am Ende unterbricht Reinhold Friedrich den Schlussapplaus und stellt sich in die lange Reihe der Trompeterinnen und Trompeter. Als erste Zugabe strahlt der Klang von sieben Trompeten in festlicher Harmonie eines Altenburg-Stückes durch den Sendesaal. Als zweite Zugabe spielt das Orchester die Air aus Bachs dritter Suite, die abschließende Gigue spielen alle zusammen. Das reich beschenkte Publikum dankt mit Applaus im Stehen.

Das nächste Konzert im Ring Barock ist am 24. März 2023. Auf dem Programm steht Johann Adolf Hasses frühe Kurzoper „Marc’ Antoine e Cleopatra“.

Von Mathis Ubben