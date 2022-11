﻿Ein Bonsai für den Minister: Theaterleute protestieren vor dem Kulturministerium

Hannover. Das welke Laub vor dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur kommt nur zum Teil von den Bäumen am Leibnizufer. Knapp 100 Theaterschaffende aus ganz Niedersachsen haben Laub für die Aktion mitgebracht. Jetzt liegt ein Hügelchen aus braunen Blättern vorm Ministerium. Das Aktionsbündnis "#rettedeintheater" hatte zu der Aktion aufgerufen, seit vier Jahren setzt es sich für die Verbesserung der finanziellen Situation der kommunalen und freien Theater sowie der Staatstheater ein.

Eigentlich wollten die Theaterleute Falko Mohrs, dem neuen für Kultur zuständigen Minister des Landes, Forderungen und Geschenke überreichen, doch der war nicht im Haus. An seiner Stelle nahm Corinna Fischer, die „Abteilungsleiterin Kultur“ im Ministerium, die Geschenke – Spielzeithefte der beteiligten Theater und einen Bonsai-Baum – entgegen.

Mit Gesang: Die Demonstration der Initiative „Rette dein Theater“ vor dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur. © Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Der Bonsai steht für Pflegebedürftigkeit. Und das welke Laub auf dem Kundgebungsplatz soll zeigen, was passiert, wenn man sich nicht kümmert. „Das Blätterwerk steht sinnbildlich für all die Blätter, die unsere blühenden Theater in den letzten Jahren verloren haben“, sagte Alrun Hofert vom Ensemble des Schauspiels Hannover in ihrer Eröffnungsrede. Sie erinnerte an „leere Versprechungen“ aus der Kulturpolitik und warnte, dass die Theater in den kommenden Monaten „Vielfalt und Farbe“ verlieren könnten.

Robert Prinzler, Schauspieler am Staatstheater Braunschweig, erinnerte daran, dass Niedersachsen im Ländervergleich der Pro-Kopf-Ausgaben für Kultur meist einen der hinteren Plätze belegen würde. Er erwähnte vielversprechende Passagen aus dem neuen Koalitionsvertrag, in dem die Wichtigkeit von Kultur durchaus betont wird und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Regierung zu ihren Worten stehen würde.

Gegen Ende traten drei Hexen auf, die erfreuliche Prophezeiungen von sich gaben – zuweilen auch in gereimter Form: „Der Kulturetat wird wachsen / im großen Lande Niedersachsen.“ Um das Laub kümmerte sich am Ende vor allem der Wind.