Das war ganz nah am Original: Die Tribute-Show „One Vision of Queen“ gastierte in Hannovers Swiss-Life-Hall und klang beinahe wie die legendäre Band und ihr Frontmann Freddie Mercury.

Hannover. Schließt man die Augen, denkt man, die Sängerikone Freddie Mercury singt wieder leibhaftig. So nah ist Marc Martel stimmlich am Original. Mit seiner Show „One Vision of Queen“ gastierte der in den USA lebende Kanadier am Sonntagabend in Hannover und begeisterte 2500 Queen-Fans in der vollen bestuhlten Swiss-Life-Hall.