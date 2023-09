﻿Spielzeitstart am Schauspielhaus Hannover: Buh-Rufe für „Richard III.“

Hannover. Lachen Monster, oder lachen sie nicht? Das ist die Frage, mit der das Publikum nach der Saisoneröffnung am Schauspiel zurückbleibt. Gespielt wurde allerdings nicht die Bühnenfassung eines Pixi-Buches, sondern Shakespeares Drama „Richard III.“. Für die Inszenierung von Matthias Rippert hat man sich nicht mit einer neuen Übersetzung des uralten Textes begnügt – der Schriftsteller Michel Decar hat vielmehr ein eigenes Stück nach der berühmten Vorlage geschaffen.

Das große Drama erscheint darin stark verkleinert. Es geht nicht länger um ein Königreich, das man am Ende – dem bekanntesten Satz der Vorlage zufolge – auch nicht gegen ein Pferd eintauschen kann. Decar erzählt Shakespeares blutig verdichtete Weltgeschichte wie eine Familiensoap mit ganz normal verrückten Upper-Class-Protagonisten. Der älteste Sohn ruft sich darin zum König aus, und seinen beiden Brüdern heftet er Adelstitel an – es geht aber nur darum, wer auf dem größten Stuhl am Tisch mit der zänkischen Mutter sitzen darf.

Richard ist eine Frau

Gespielt wird in einem einzigen Raum, den Bühnenbildner Fabian Liszt mit einer halbrunden Wand aus zeitlos gediegenen Holzpaneelen andeutet. Die einzelnen Szenen oder Serienfolgen werden durch einen Vorhang mit grell strahlenden Leuchtbalken am unteren Rand getrennt, der sich auf die Bühne senkt wie ein Fallbeil.

Besonders düster geht es dazwischen allerdings nicht zu. Es wird zwar gelästert, gelogen und integriert und ab und zu auch gemordet, aber richtig ernst nehmen kann man das Ganze nicht. Das Bühnengeschehen ist von einer distanzierenden Ironie überwölbt: Alles ist immer ein bisschen zu lässig oder zu überdreht. Das Gefühl, das behauptet wird, tritt kaum einmal hinter der Behauptung hervor.

Tiefe Verletzlichkeit: Szene aus „Richard III.“ am Schauspiel Hannover mit Stella Hilb in der Titelrolle. © Quelle: Kerstin Schomburg

Das schwächt die Geschichte eines Menschen, der sich hasst und von allen gehasst wird und der doch ein machtvoller Verführer ist. Stella Hilb spielt diese Titelrolle. Dass Richard hier eine Frau ist, wird nicht explizit thematisiert. Selbst die männliche Anrede bleibt erhalten. Die besondere Besetzung ist in diesem Sinn nicht mehr als eine genderfluide Färbung.

Doch natürlich gibt Hilb ihrem Richard einen eigenen Charakter. Er ist bei ihr immer ein bisschen krumm und schief lächelnd; ein Schwächling vielleicht, den jeder Windstoß umwehen könnte und der sich doch unkrautartig zäh behauptet. Von der bedrohlichen Manipulationskraft, die oft die Faszination dieser Figur ausmacht, ist bei ihr wenig zu sehen. Dafür spürt man in ihrem Spiel eine Verletzlichkeit, die tiefer wurzelt als in fortwährender Kränkung und Zurücksetzung.

Lukas Holzhausen als Strippenzieher

Philippe Goos ist ein schön lächerlicher König und Nikolai Gemel ein angemessen schmieriger Bruder. Irene Kugler gibt die derangierte Königsmutter, Viktoria Miknevich eine schnippisch verhärmte Lady Anne. Die Stars des Abends sind aber in den Nebenrollen zu finden. Die Helfer von Richard sind hier keine Lords, sondern Lakaien. Cino Djavid sorgt als begriffsstutziger Butler immer wieder für Lacher. Und Lukas Holzhausen ist als sein erfahrener Kollege der Strippenzieher der Handlung: Der Diener Bucky, zu dem Shakespeares Buckingham in Hannover degradiert ist, ist ein aufrechter Charakter, der seine eigenen Ziele verfolgt im Mummenschanz seiner Arbeitgeber.

Die weiteren Vorstellungen „Richard III.“ ist am Schauspiel Hannover wieder am 15. und 24. September sowie am 5., 15. und 19. Oktober zu sehen. Die Vorstellung dauert zwei Stunden und 20 Minuten inklusive einer Pause.

Am Ende sitzen Richard und sein verwaister Neffe friedlich nebeneinander. Es ist ein Bettkantengespräch wie zwischen Vater und Kind. Das Kind fragt, wie man Monster erkennen könne, vor denen es sich fürchtet. Richard antwortet, Monster lachen, wenn man sie kitzelt. Dann folgt die Kitzelprobe: Der Neffe lacht, der notorische Lügner Richard lacht nicht. Das ist eine hübsche Schlusspointe, nicht aber das Ende eines Dramas. Viel Applaus mit einigen Buh-Rufen für das Regieteam.

