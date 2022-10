﻿Sanfte Klänge: Dietmar Bär, Nina Hoger und Ralf Bauer tragen in Hannovers Theater am Aegi Gedichte von Rainer Maria Rilke vor

Corona-Impftermine in Langenhagen: DRK bietet sogar Drive-In an

Wer sich gegen schwere Corona-Verläufe schützen will, für den bietet das DRK in Langenhagen wieder Impftermine an. Am Maritim Airport Hotel gibt es am 25. Oktober sogar ein Impf-Drive-In – die Autofahrer können bei der Immunisierung im Wagen sitzen bleiben.