﻿Der „Erfinder des Europa-Romans“ in Hannover: Robert Menasse liest im Literarischen Salon

Robert Menasse war mit seinem neuen Buch „Die Erweiterung“ im Literarischen Salon zu Gast. Der Roman erzählt von den EU-Beitrittsverhandlungen Albaniens

Hannover. Zweimal müssen kurz vor Beginn des Literarischen Salons im Foyer des Conti-Campus zusätzliche Stühle in den Raum gestellt werden. Einige Gäste sitzen sogar auf der geschwungenen Treppe und erwarten den Beginn der Veranstaltung. Der Anlass für den Andrang: Der vielfach prämierte, aus Wien stammende Schriftsteller Robert Menasse liest aus seinem Europa-Roman „Die Erweiterung“. Seine Lektorin bei Suhrkamp, Susanne Grettner, moderierte die Veranstaltung. Sie bezeichnete Robert Menasse als „Erfinder des Europaromans“, mit dem dieser in die Literaturgeschichte eingehen werde.

Dabei bezieht sie sich in erster Linie auf den vor fünf Jahren mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman „Die Hauptstadt“. Auch das zweite Buch, in dem es um den EU-Beitritt Albaniens geht, knüpft an das Vorhaben des Autors an, in einer Trilogie das Projekt Europa in seinen Widrigkeiten und Chancen erzählerisch zu fassen – diesmal nicht im Zentrum von Brüssel, sondern an der europäischen Peripherie.