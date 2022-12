﻿So war das Konzert von Manfred Mann’s Earthband und Status Quo in der Swiss Life Hall

Klinikumbau in Hannover: „Ausdruck einer chronischen Unterfinanzierung der Krankenhäuser“

Das Klinikum Region Hannover will seine Standorte radikal umbauen: In der Landespolitik rufen die Pläne gemischte Reaktionen hervor. Schon jetzt ist klar, dass auch andere Krankenhäuser in Niedersachsen vor einem massiven Strukturwandel stehen.