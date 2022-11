﻿So war das Konzert von Roland Kaiser in der ZAG-Arena in Hannover

Die 96-Erkenntnis aus Darmstadt: In diesem Kader reimt sich was zusammen

Nach so einer Leistung müsste Hansi Flick eigentlich auf Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler gucken. Pretty in pink nach Katar? Aber WM-Scherz beiseite, kommentiert 96-Experte Dirk Tietenberg, die tapfere Leistung in Darmstadt brachte zwar keine Punkte, aber die Erkenntnis: In diesem Kader ist vieles möglich.