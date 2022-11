﻿Rolando Villazón im Interview

Hannover. Er ist einer der bekanntesten und populärsten Tenöre der Welt. Rolando Villazón ist nun so emsig und vielseitig aktiv wie lange nicht. Ein Interview übers Singen, Lachen und Tennisspielen – und natürlich seine Tour. Am 13. November ist Villazón in Hannover.

Herr Villazón, Sie sind gerade wirklich sehr umtriebig.

Oh ja. Es ist wirklich viel los im Moment (lacht).

Sie singen auf Ihrer musikalischen Weltreise Werke von Mozart, Schubert, Verdi, Duparc und vielen anderen. Dabei sind Sie selbst ein Weltreisender, oder?

Das trifft es ganz gut (lächelt). Die Musik hat mich von Mexiko nach Europa gebracht, und sie führt mich immer wieder um die Welt. Ich bin überzeugt, dass nichts auf der Welt die Menschen so intensiv verbindet wie die Musik. Du musst nicht alle Sprachen verstehen, in denen ich singe. Aber ganz gleich, ob ein Lied einen französischen, deutschen, englischen, spanischen oder italienischen Text hat – die Poesie der Lieder trifft dir in die Seele. Ich garantiere den Leuten: Wenn sie zwei Stunden diese Lieder gespürt haben, die ich singe, dann sind sie glücklicher als am Anfang des Abends.

Macht Musik Sie selbst auch glücklich?

Sogar mehr als das. Musik ist der Ort, an dem ich mich am wohlsten und am meisten geborgen fühle. Musik ermöglicht mir, das gesamte Spektrum an Gefühlen zu erfassen – neben Glück auch Nostalgie, Traurigkeit, Melancholie, Freude und Ekstase. Musik ist ein Kaleidoskop, sie macht mich, sie macht uns alle zu lebendigen Wesen. Mir persönlich ermöglicht sie, die Welt intensiver zu spüren und noch stärker ich selbst zu sein.

Singt jemand wie Sie eigentlich noch immer nur so zum Spaß?

Aber selbstverständlich! Ich singe jeden Tag, auch wenn ich keinen Auftritt habe. Ich liebe das Singen. Ich bräuchte kein Publikum, und auch, wenn ich nicht dafür bezahlt würde, würde ich weiter singen. Jetzt rund um die „Rheingold“-Vorstellungen war es besonders intensiv. Ich habe mich drei Jahre auf die Rolle als Loge vorbereitet, ich lebe sozusagen mit diesem listigen Kerl, und ich kann ihn auch nach den Vorstellungen nicht einfach abstreifen. Wie ein Verrückter habe ich den Loge in meinem Hotelzimmer gesungen und gespielt, damit ich auf der Bühne frisch und präzise war. Das musste sein, aber es war auch eine große Freude.

Lachen über die rote Nase: Rolando Villazon (2.v.r.) mit den Clowns Brischitt und Bemoll vom Verein „Rote Nasen“. © Quelle: Gregor Mattias Zielke

Sie werden aber daheim nicht ständig Ihren Part aus dem Ring der Nibelungen üben, oder?

Oh nein, zu Hause singe ich andere Lieder. Immer das, worauf ich Lust habe. Singen ist für mich der Ausdruck des Lebens.

Sogar unter der Dusche?

Besonders unter der Dusche (lacht). Es ist witzig: Meine Söhne machen das auch. Die singen beim Duschen allerdings keine Arien, sondern Rock oder Rap. Ich finde das wunderbar. Alle Menschen sollten singen, beim Duschen, beim Abwaschen, beim Autofahren, einfach so.

Und wer nicht singen kann?

Das ist Quatsch. Wir alle können singen, wir müssen es nur wollen. Es ist wie beim Sport. Du musst ein Hobby nicht perfekt beherrschen, Hauptsache, es macht dir Freude. Wenn ich Tennis spiele, weiß ich auch, dass ich niemals so gut sein werde wie Serena Williams. Und beim Singen ist es so, dass du sehr wahrscheinlich nicht der nächste Luciano Pavarotti oder der nächste Placido Domingo wirst.

Spielen Sie Tennis?

Ja, total gerne. Tennis ist ein fantastischer Sport für einen Sänger. Beim Tennis muss das Gehirn tausend kleine Prozesse gleichzeitig verarbeiten, damit du die Abläufe hinbekommst, gut zum Ball stehst und schon vorhersiehst, wohin dein Gegner als nächstes schlagen wird. Auch das Singen ist ein großes Puzzle mit unzählig vielen kleinen Teilen, die zusammenpassend das ganze Bild ergeben. Singen ist superkomplex, und die entscheidenden Impulse kommen nicht von den Stimmbändern, sondern vom Gehirn.

Ihre Söhne Dario und Matteo sind 20 und 18. Hat einer der beiden Ambitionen, Ihnen nachzueifern als Sänger?

Nein, danach sieht es nicht aus. Der eine studiert Philosophie, der andere Fashion und Design.

Wie wichtig ist für Sie der verbindende Aspekt der Musik, der Kunst generell?

In Zeiten, in denen es so viel Trennendes gibt, so viele „Ich bin das, und du bist das“-Debatten, halte ich Musik für einen wundervollen großen Schirm, unter dem sich alle zusammen einfinden können. Es ist egal, woran wir glauben, wen wir lieben, was wir politisch denken oder welche Farbe unsere Haut hat – die Musik heißt jede und jeden willkommen. In der Kunst sind alle Menschen gleichwertig. Es gibt nichts Polarisierendes, nur die ästhetische Erfahrung und das gemeinsame Erleben.

Wie denken Sie über die Diskussionen in Bezug auf Ihre Kollegin Anna Netrebko? Sollte sie trotz ihrer einstigen Nähe zu Wladimir Putin weiter zu Auftritten eingeladen werden? Sie kennen Sie gut, hatten an ihrer Seite als Alfredo in „La Traviata“ bei den Salzburger Festspielen 2005 ihren Durchbruch zum Superstar.

Es ist nicht wichtig, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Die Entscheidungen treffen die Direktoren der jeweiligen Opern- und Konzerthäuser.

Das Festspielhaus Baden-Baden zum Beispiel hat für sein Jubiläumsfestival Anna Netrebko unter der Bedingung eingeladen, dass sie sich nicht pro Putin positioniert. Den unbelehrbar scheinenden Putin-Freund Gergiev hingegen ist nicht erwünscht.

Einigen Häusern reichen Annas Aussagen, andere sagen, sie distanziere sich nicht genug und laden sie daher nicht ein. Ich denke, man muss nicht jeden russischen Künstler fragen „Wo stehen Sie?“, aber einige sind so bekannt, dass die Öffentlichkeit wissen sollte, wie sie es mit Putin halten. Denn dieser Präsident ist ein Monster. Ich persönlich möchte nicht mit jemandem arbeiten oder zusammen singen, der oder die Putin unterstützt.

Es gibt ja immer wieder leidenschaftliche Debatten, gerade in der Kunst und oft im Zusammenhang mit dem Verhalten von Führungspersönlichkeiten. Man denke etwa an Daniel Barenboim, dem von Mitarbeitenden der Berliner Staatsoper sinngemäß vorgeworfen wird, er würde ein toxisches Klima am Arbeitsplatz schaffen.

Auch ich bin mit den Haltungen mancher Kolleginnen und Kollegen grundsätzlich nicht immer einverstanden. Und wir Künstler unterhalten uns natürlich auch über diese Fälle. Aber generell bin ich der Ansicht, dass man in der Kunst auch Menschen aushalten und mit ihnen zusammenarbeiten sollte, die politisch, charakterlich oder wie auch immer deutlich anders ticken als man selbst. Man kann total unterschiedliche Ansichten haben und doch gemeinsam Großartiges leisten. Es gibt für mich Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen: Wenn jemand rassistisch ist zum Beispiel, oder homophob.

Sie sind seit zwei Jahrzehnten ein Weltstar. Zwischenzeitlich jedoch zeigte Ihnen die Gesundheit Grenzen auf. Um das Jahr 2008 herum litten Sie an Stimmbandproblemen, gefolgt von einem Burn-out. Gelingt Ihnen die Balance zwischen der Arbeit und dem normalen Leben heute besser?

Naja, das normale Leben ist das, was Sie hier vor sich sehen. Ich kenne nichts anderes. Aber ich bin jetzt an einem guten Punkt in meinem Leben und meiner Karriere angekommen. Ich habe in diesem Jahr meinen 50. Geburtstag gefeiert, und mit meiner Karriere bin ich sehr zufrieden. Ich bin bis weit in die Zukunft mit wunderbaren Projekten beschäftigt, aber ich habe nicht mehr diesen riesigen Ehrgeiz, immer die nächste, noch tollere, Produktion zu machen, immer noch mehr zu erreichen, immer noch berühmter zu werden.

War der übergroße Ehrgeiz Ihr Problem?

Ich hatte in erster Hinsicht ein gesundheitliches Problem, eine genetisch bedingte Zyste in einem Stimmband. Aber auch wenn Körper und Geist keine Einheit bilden, wird es schwer. Da sind wir wieder beim Tennis. Der Körper muss mitspielen, aber ohne mentale Stärke und Widerstandskraft wirst du deine Matches nicht gewinnen. Ich denke, ich bin zugleich resilienter und auch entspannter geworden. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben und meiner Arbeit. Ich spüre eine große Gelassenheit und umarme alles, was kommt. Gerade erst hat uns die Pandemie gezeigt, dass alles passieren kann. Ich bin einfach nur dankbar für das, was ich habe.

Sie haben gerade Ihren Vertrag als künstlerischer Leiter am Mozarteum in Salzburg verlängert. Bis mindestens 2028 bleiben Sie Intendant der Mozartwoche. Was bedeutet Ihnen Mozart?

Mozart ist für mich wie ein guter Freund. Ich habe ihn spät für mich entdeckt, erst als Erwachsener, aber seitdem bin ich total verliebt in ihn. Ich empfinde eine Liebe zu Mozart wie zu keinem anderen Komponisten. Es ist für mich eine große Ehre und Freude, mich auch in den nächsten Jahren mit seinem Werk und seiner Vita beschäftigen zu dürfen.

Mozart ist sein Leben: Rolando Villazón inszeniert auch selbst Opern. © Quelle: Rolf Vennenbernd

Die Oper, überhaupt die Klassische Musik, ist ja eine ziemlich ernste Angelegenheit. Aber bei Ihnen wirkt das immer alles so leicht und so spielerisch. Wie wichtig ist der Humor für ihr Wirken?

Superwichtig. Die drei wichtigsten Dinge im Leben sind für mich Liebe, Kunst und Humor. Damit kommst du schon sehr weit. Und ja, die Oper ist ernst, die Rollen, die ich singe, sind oft tragisch und düster. Aber dort, wo es möglich ist, hole ich gerne den Clown raus.

Und das im Wortsinn. Als Clown „Dr. Rollo“ besuchen Sie seit Jahren Kinderkrankenhäuser, Pflegeheime oder Einrichtungen für Geflüchtete.

Mein „Dr. Rollo“ ist herzlich-dumm, drollig und verbreitet überall Chaos. Ich liebe ihn. Für mich als Künstler ist es auch keineswegs ein Widerspruch, mal sehr lustig und mal sehr ernst zu sein. Beide Seiten sind ein Teil von mir. Du kannst auch die Beatles nicht mit Bach vergleichen, doch beide sind auf ihre Art herausragend. Und ich spiele natürlich beim „Ring der Nibelungen“ ein anderes Spiel als bei „Dein Song“. Aber beides mache ich mit absoluter Freude und Hingabe.

Zum guten Schluss: Wie verbringen Sie Weihnachten?

Wie immer: zu Hause in Paris mit meiner Familie. Ich liebe die Farben an Weihnachten und das Licht, naja, vielleicht ist es dieses Jahr nicht ganz so hell, aber trotzdem (lacht). Für mich ist die Zeit um Weihnachten die Zeit, um Danke zu sagen und mit meinen Liebsten zusammen zu sein. Geschenke sind uns nicht so wichtig. Und auch wenn ich nicht an Gott glaube, sondern Atheist bin, kann ich der spirituellen Botschaft der Liebe, die den Kern von Weihnachten bildet, sehr viel abgewinnen.

Konzert: „Eine musikalische Weltreise durch die Zeit“ am Sonntag, 13.November (19.30 Uhr), im Kuppelsaal.

Von Steffen Rueth