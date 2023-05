﻿Deutsche Vita: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys spielen im ausverkauften Capitol

Hannover. Wenn Spliffs „Carbonara“ („e una Coca Cola“) serviert werden und das Publikum schon vor Konzertbeginn inbrünstig mitsingt, wenn auf der Bühne das Schlagzeug auf einem Podest wie einer venezianischen Brücke auf seinen Einsatz wartet und Blätter an einem Plastikolivenbaum wehen, wenn 1600 Menschen im ausverkauften Capitol zu Ragazzi und Ragazza werden, dann sind Roy Bianco & & Die Abbrunzati Boys in der Stadt.

Auf der „Brennerautobahn“ und dem gleichnamigen Song geht es gen Bella Italia, die Route 66 des Wirtschaftswunderlands wird zum radegebrochenen Soundtrack der euphorisch feiernden Post-Corona-Generation – „Kaputte Klima? Kein Problem“. Schlagerpastiches und Italopop, dazu wohldosiert moderne Beats und Indie-Einsprengsel sind der Treibstoff. Von „Vino Rosso“ wird gekündet, von „Cosenza bei Nacht“ und der „Ponte di Rialto“. Natürlich immer mit ganz viel Amore.

Bifis für die Reise nach Bella Italia

Es geht in das Land, wo die Parolen blühen. „Schenk mir noch einmal dein Herz, du willst es auch“, singt Roy Bianco in „Miami Beach“. Miami, klar, liegt sicher auch an der Adria. Dolce Vita war schon immer viel deutsche Vita; selten wird das so deutlich wie an diesem Abend, an dem Italien einmal mehr zum Sehnsuchtsland schlechthin wird, in das man, Dauerwurst, Leichtsinn und Glücksversprechen im Gepäck, aufbrach – bei „Eisen Rubin Reisen“ werfen sie tatsächlich Bifis ins Publikum, und Futurebae aus dem Programm tanzen in Hot-Dog-Kostümen dazu.

1982, so geht die Geschichte, habe diese Truppe erstmals zusammengefunden und nach einer Trennung sich 2016 neu gegründet. Tatsächlich ging es da tatsächlich los mit dem Sextett aus Augsburg und München, das sein erstes Album von 2020 ganz selbstbewusst „Greatest Hits“ nannte und zwei Jahre später mit dem Nachfolger „Mille Grazie“ immerhin die Red Hot Chili Peppers auf dem ersten Platz der deutschen Albumcharts ablöste.

„Sprizz“ in den Zugaben

Sänger Roy Bianco, der Gitarrist, der sich Die Abbrunzati Boys nennt, und die vier anderen Musiker in ihren pastellfarbenen Anzügen spielen ganz allerliebst dazu auf Bass, Schlagzeug, Keyboard und Trompete. Man merkt ihnen aber auch an, dass sie eine Band aus der Pandemie sind – während das Publikum von Beginn an durchdreht, dauert es bis zu den Zugaben, bis sich die Musiker wirklich warmgespielt haben.

„Sprizz“ gibt es, den neuen Song „MS Abbrunzati“ und die alles entscheidende Frage „Quanta Costa“. Was kostet die Welt? Oder auch: Sag’ mir quando, sag mir wann. Wahrscheinlich, wenn die letzte Capri-Sonne im Aperol Spritz versinkt.