﻿Finanzbeamter als Künstler: Galerie Koch zeigt Arbeiten von Rudolf Jahns

MCG-Schülerinnen und Schüler in Gehrden verabschieden das Jahr mit einer stilvollen Weihnachtsfeier

Schülervertretung und Abi-Jahrgang des Matthias-Claudius-Gymnasiums in Gehrden haben am letzten Schultag eine weihnachtliche Veranstaltung in der Aula organisiert. Ein großer Erfolg, wie die Organisatoren jetzt unserer Redaktion mitteilten.