﻿Poetisch, märchenhaft: Sabine Göttel aus Hannover stellt neuen Gedichtband vor

Poetisch, manchmal düster und märchenhaft: Die hannoversche Dichterin Sabine Göttel legt mit „Im Gefieder“ ihren nächsten Gedichtband vor.

Hannover. Es geht eher düster los. Das erste Gedicht heißt „im spiegel“ und beginnt mit der Zeile: „ich stehe nie auf festem grund“. Dann fallen Sätze wie „ich seh mich nur wenn du mein spiegel bist“ oder „ich folge dir ich wage keinen falschen schritt“. Man denkt an Abhängigkeit in Beziehungen, an Gewalt gegen Frauen, an Ehehöllen. Aber das ist nur das erste Gedicht. So bleibt es nicht.