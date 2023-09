﻿Fingertanz durch die Welt – Nguyên Lê eröffnet Saison im Jazz Club

Linden. Nguyên Lês Gitarre hat auf der Bühne viel zu erzählen. Und sie spricht viele Sprachen. Manchmal klingt – wie im ersten Song im Jazz Club, „Red City“ – die Musik des Maghreb an. Manchmal, wie in „Moonstone“, verfängt sich die Gitarre in einem stimmungsvollen Glimmern unter Effekten, nur um dann wieder in akzentuierten und fingerbrechenden Solopassagen hervorzubrechen. Manchmal brezelt da Schweinerock von der Bühne, manchmal kämpfen Mark Knopfler und Toni Iommi in Lê um die Soundvorherrschaft, dann wieder lässt er seine Finger durch fremdartige Harmonielandschaften tanzen, die irgendwo zwischen den Hörgewohnheiten von drei bis vier Kontinenten angesiedelt sind.

Ein unaufgeregte Bass erdet die extravaganten Ausflüge

Unter den fruchtbaren Harmonielandschaften des Franzosen mit vietnamesischen Wurzeln treiben als stabilisierende Kontinentalplatten der unaufgeregte Bass das Kanadiers Chris Jennings und die hyperaktive Percussion des marokkanischen Schlagzeugers Rhani Krija. Die beiden erden die extravaganten Ausflüge des 64-jährigen Lê und bieten ihm dabei gleichzeitig die notwendige Fläche dafür.

Gruppenbild mit Harmonielandschaften und Erdung: Nguyên Lê und seine Band. © Quelle: Ilona Hottmann

Gute zwei Stunden soliert Lê sich in diesem ersten Konzert der Saison im Jazz Club über die Fläche seiner Rhythmusgruppe bis zur Zugabe „Tiger’s Dance“, hat dabei weder Angst vor Rockkitsch, noch vor eigenartigen Läufen oder bis zur Instrumentenunkenntlichkeit aufgedrehten Effektgeräten. Vor allem hat er aber keine Angst, das alles einzusetzen.

Songs aus aktuellem Album „Silk and Sand“

Tatsächlich ist Lê sowohl auf Alben von Ray Charles als auch von Claude Nougaro zu hören, auch beim Jazzmetal Projekt „Panzerballett“ hat er schon mitgewirkt sowie eine eigene Platte mit Jimi-Hendrix-Coversongs aufgenommen. Im Jazz Club allerdings gibt es nur Songs aus dem aktuellen Album „Silk and Sand“, das er zusammen mit Jennings und Krija aufgenommen hat.

Auf der Bühne entpuppen sich die drei als einheizendes Trio: Während Lê seine musikalische Wanderschaft durch die Welt aufnimmt, halten Bass und Percussion alles so weit zusammen, dass die Menschen im Jazz Club mitwippen, dass Pärchen sich gegenseitig abstruse Zählzeiten auf Rücken und Oberschenkel klopfen und irgendwo im Hintergrund wird sogar ein wenig getanzt. Und als Lê von seinen Ausflügen wieder auf der Bühne des Jazz Clubs angekommen ist, jubeln die Menschen und wollen ihn kaum von der Bühne lassen.

