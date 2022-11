﻿„Good Days“ für alle: Sasha gibt im Theater am Aegi in Hannover die große Show

Von den Anfänge als Popsternchen über die Zeit als Rock’n’-Roller bis ins Heute: Sasha präsentiert gleich zweimal im Theater am Aegi seine Show „This Is My Time“ – Wohlfühlabende für begeisterte Fans.

