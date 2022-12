﻿Jammern hilft nichts: Schandmaul im Capitol

Was, wenn das Kind in der Kita streikt? Erzieherinnen reden in Wunstorf über schwierige Situationen

Was tun, wenn ein Kind aggressiv wird oder sich völlig zurückzieht? Auch Erzieherinnen brauchen manchmal Rat für herausfordernde Situationen. In jüngster Zeit träten diese häufiger auf, berichten sie am Rande eines Vortrags in Wunstorf.