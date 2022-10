﻿Magische Präzision: Tanzstück „Schatten“ über Egon Schiele in der Eisfabrik

In der Eisfabrik ist ein starkes Tanztehaterstück über den Künstler Egon Schiele zu sehen. Bis Ende Oktober gibt es noch zahlreiche Vorstellungen.

An der Wand: „Schatten“ in der Eisfabrik.

Hannover. Die Vorwarnung war eindeutig und sie kam aus berufenem Mund. „Versuchen Sie nicht, verstehen zu wollen. Sehen Sie einfach mit dem Bauch“. Damit wollte Hausherr Wolfgang A. Piontek vor Beginn der knapp 90-minütigen Tanzperformance „Schatten“ darauf einstimmen, das von ihm inszenierte Stück nicht als bloße Illustration eines Künstlerlebens zu betrachten.

„Schatten“ beschäftigt sich mit der Biographie des wohl berühmtesten Expressionisten der Wiener Moderne, mit Egon Schiele. Es geht um den Einfluss von Schieles früh verstorbenen Vater auf das Leben des ewig suchenden und leidenden Künstlers, und um die Bedeutung von Wally Neuzil, die Schieles Modell und Geliebte war. Idee und Konzept stammen von der sizilianischen Choregraphin Erika Silgoner.

Blich auf Körperlandschaften

Mit magischer Präzision tanzen sich Grégoire Manhes, Kacper Szklarski und Hannah Stein im schwarzen Saal der Eisfabrik in das zerrissene Leben von Schiele. Ein kegelförmiger Scheinwerfer konzentriert den Blick sofort auf die mit sich selber ringende Künstlerexistenz Schiele (Kacper Szklarski). Vater und Geliebte drehen sich wie eine zu schnell ablaufende Lebensuhr als Antipoden um ihn.

Sie zerren und ziehen an seiner Künstlerexistenz, locken an und stoßen ab, leiden schließlich selbst. Und sie vervielfältigen sich, gebären Schatten, geworfen von einer mal wie ein Suchscheinwerfer, mal wie eine Mikroskopbeleuchtung wirkende Taschenlampe. Gespreizte Beine und Körperlandschaften, als wären sie aus den Bildern Schieles entsprungen und zum Leben erweckt, beherrschen die Szenerie. Nach und nach wird das Reich der Schatten mächtiger. Zuerst tanzen nur schwarze Schatten auf den Wänden, dann kommen weiße Schatten dazu, Wahn und Wirklichkeit enden in einem nackt dastehenden Schiele. Wortfetzen verhallen im Raum. Nichts bleibt ihm mehr, außer Zweifel und Zerrissenheit. Ein beeindruckender Abend.

Die nächsten Aufführungen sind am 15., 20.,21., 22., 27., 28. und 29. Oktober

Von Frank G. Kurzhals