Der Festsaal im Bückeburger Schloss ist einer der spektakuläresten Räume in der Region. Jetzt gibt er den Rahmen zu einer hochkarätigen Konzertreihe: den „Schaumburger Schlosskonzerten“ mit dem Pianisten Boris Kusnezow.

Hannover. Die Region Hannover bekommt eine neue hochkarätige Konzertreihe: Der Pianist Boris Kusnezow organisiert unter dem Titel „Schaumburger Schlosskonzerte“ regelmäßige Kammermusikabende im Festsaal von Schloss Bückeburg. Der 38-Jährige ist Professor für Klavierkammermusik an der Musikhochschule in Leipzig – wohnt aber in Hannover, wo er seine Ausbildung an der Musikhochschule schon als Jugendlicher begonnen hat.