﻿Wie modern und weiblich ist Peer Gynt, Amelle Schwerk?

Onlinezugangsgesetz

Mehr Service online: So steht es um die Digitalisierung der Burgwedeler Stadtverwaltung

Geburtsurkunde und Führungszeugnis können in Burgwedel digital beantragt werden, in Kürze ist das auch bei Hilfe zur Pflege möglich. Doch das Onlinezugangsgesetz aus dem Jahr 2017 hält die Kommunen an, viele weitere Behördengänge zu digitalisieren. Wo steht das Burgwedeler Rathaus jetzt?