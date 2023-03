﻿Auf den Spuren des „Schimmelreiters“: Das Schauspiel Hannover lädt zu Exkursionen in der Region ein

Theater unterwegs: In drei Veranstaltungen sucht das Schauspiel Hannover in der Region nach Spuren von Theodor Storms „Schimmelreiter“. Es gibt Kaffee und Kuchen, eine Lesung und Wissenswertes über Biber.

Hannover. Der Schimmel flieht vor dem Applaus, während Holger Machulla einen Biberkopf in seinem Rucksack verstaut. Machulla ist Biberexperte des Team Gewässerschutz der Region Hannover, und der Schimmel hat – anscheinend sehr interessiert – seinem Vortrag zugehört, aber die plötzlichen Geräusche in dem ruhigen Nachmittag waren dann wohl zu viel für das Tier. Mit dem Applaus ist jedenfalls der erste Teil der Veranstaltung des Schauspiels Hannover vorbei, ein geführter Spaziergang an den Gewässern des Hemminger Ortsteils Wilkenburg entlang. Rund 500 Biber gäbe es in der Region, hat Machulla erzählt, und es würden immer mehr. „Man kann sehen, wie die Zahl extrem schnell hochgeht“, berichtet der Experte. Selbst an der viel befahrenen Dorfstraße findet der Experte von Bibern angenagte Bäume. „So ’nen dünnen Baum hat der in zwei, drei Stunden umgelegt“, weiß Machulla, reicht ein Biberfell herum und spielt ein wenig mit der Biber-Puppe, die er an der Hand trägt.