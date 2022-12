﻿Anja Herden präsentiert „Luft. Eine musikalische Ode an den Odem“ im Schauspielhaus

Wer wird denn gleich an die Luft gehen? Anja Herdens „Luft. Eine musikalische Ode an den Odem“ im hannoverschen Schauspielhaus ist eine kurzweilige Nummernrevue, die mit Travestie und Ironie, mit Witz und Lakonie Lieder über die Luft versammelt.

Hannover. Auf „Luft“ schien das Premieren-Publikum im Schauspielhaus geradezu sehnsüchtig gewartet zu haben, die Begeisterung jedenfalls wollte kaum enden. Dabei geht es in dem Stück „Luft“ nicht um die klare Atemluft, die während der Pandemie zu einem so kostbaren Gut wurde. Es geht um Höheres, um eine „Ode an den Odem“. Mit anhaltendem Applaus wurden die einzelnen Szenen der Inszenierung gefeiert. Und zum Schluss drehte das Publikum im ausverkauften Schauspielhaus noch weiter auf, es gab langanhaltende Standing Ovations in Orkanstärke. Mehrere Zugaben wurden erzwungen.