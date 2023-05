﻿„Universen“: Noch einmal volles Programm in Cumberland

Die Zeit von Murat Dikenci als Leiter der Veranstaltungsreihe „Universen“ des Schauspiels Hannover endet. Im Mai ist aber noch einmal volles Programm in der Cumberlandschen Galerie.

Hannover. Seit 2019 gibt es in der Cumberlandschen Galerie die Veranstaltungsreihe „Universen“ des Staatstheaters. Die vergangenen zwei Jahre leitete sie der gebürtige Hannoveraner Murat Dikenci, band erfolgreiches ein sehr diverses Publikum ans Haus und machte sie auch überregional bekannt. Nach dieser Spielzeit verlässt er die Stadt und wird Studioleiter am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Doch bevor die „Universen“ in eine lange Sommerpause gehen und im Oktober Katharina Wisotzki übernimmt, ist noch einmal volles Programm in Cumberland.